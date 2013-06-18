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Türk Tabipleri Birliği: 11 kişi gözünü kaybetti, 6 yaralının hayati tehlikesi var

TTB'nin son verilerine göre, Gezi Parkı direnişinde yaralananların sayısı 7 bin 822'ye ulaştı

18 Haziran 2013 04:12

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıkladığı son verilere göre, Gezi Parkı direnişinde toplam yaralananların sayısı 7 bim 822’ye ulaştı. TTB, hastane ve gönüllü revirlerde tedavi edilen hastalarla ilgili verilerinde, İstanbul’da 4, Ankara’da 1, Eskişehir’de 1 kişi olmak üzere 6 ağır yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini açıklarken, eylemlerde biri polis memuru olmak üzere 4 kişi ise hayatını kaybettiği belirtti.

Verilere göre kamu hastanelerine, özel hastane ve tıp merkezlerine ve çatışmaların yaşandığı alanlarda kurulan revirlere 59’u ağır yaralı olmak üzere toplam 7 bin 822 kişi yaralı olarak başvurdu. TTB, polis müdahaleleriyle şu ana kadar 11 kişinin gözünü kaybettiğini de verilerinde belirtti.

İstanbul’da dün yapılan müdahaleden sonra toplam 132 kişi yaralandı. Ağır kafa travması geçiren 14 yaşındaki bir yaralının hayati tehlikesi devam ederken bir kişi de gözünü kaybetti. Son üç günde Ankara’daki müdahalelerde yaralanan 185 kişiden birinin durumu ciddiyetini koruyor. Ankara’da son üç günde bir kişi daha gözünü kaybetti.

 

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