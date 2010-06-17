Türk subayları İsrail'le görüşüyor

T24 - Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin savunma alanında devam edeceği iddia edildi. İsrailli bir yetkili, “Çok sayıda üst düzey Türk subayla buluştum.





Türkiye ile İsrail arasında savunma alanındaki ilişkilerin devam edeceği öne sürüldü. Üst düzey bir İsrailli savunma kaynağı, birçok İsrail savunma sanayi şirketinin “Türkiye’de ve Türkiye ile projeler müzakere ettiğini” belirtirken, Paris’te bu hafta düzenlenen savunma sanayi fuarında İsrailli şirketlerinin Türk işadamlarıyla buluşacağını kaydetti. Üst düzey bir İsrailli savunma kaynağı, Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesi Ynet’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, İsrail yapımı insansız hava araçlarını terk ettiği ve bunların yerine kendi araçlarını kullanacağı yolundaki haberlerin doğru olmadığını söyledi. “Eğer Türkler, bu araçları üretebilse, onları İsrail’den satın almazlardı” diyen kaynak, Türk ordusunun, İsrail ile ilgili politikalardan hoşlanmadığı iddiasında da bulunarak şöyle dedi: “Çok sayıda yüksek düzeyli Türk subayla buluştum ve her iki taraf, ilişkinin süreceğini biliyor.”





İşadamları Paris’te buluşacak



İki ülke arasındaki savunma ilişkilerin süreceğini vurgulayan kaynak, birçok İsrailli savunma şirketinin “Türkiye’de ve Türkiye ile projeleri müzakere ettiğini” savundu. Aynı yetkili “Bu hafta Paris’te çok önemli bir savunma sempozyumu var ve İsrailli şirketler, Türk işadamlarıyla buluşacak” iddiasında bulundu. Bu arada, İsrail Uzay Sanayi (IAI) ve İsrail Askeri Sanayi (IMI) şirketlerinin Türkiye’deki görevlilerinin İsrail’e dönmesi talimatı verildiği ve bu talimat uyarınca ilgililerin İsrail’e geri döndüklerini söyleyen söz konusu kaynak, buna karşın, görevlilerin iki ülke arasında kriz biter bitmez Türkiye’ye gideceklerini de ifade etti.





