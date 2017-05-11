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Türk subayından ABD'ye ret

İncirlik Hava Üssü'nde ABD'nin üstün hizmetleri nedeniyle vermek istediği madalya Türk subayı tarafından reddedildi

11 Mayıs 2017 21:20

Özel Kuvvetler'de görevli bir subay, üstün başarılarından dolayı kendisine madalya vermek isteyen ABD'yi YPG politikasını gerekçe göstererek reddetti.

NTV'nin haberine göre, Olay 10 Mayıs Çarşamba akşamı, İncirlik Üssü'nde yer alan IŞİD'le Mücadele Koalisyon Karargahı'nda yaşandı.

Karargahta düzenlenen törende, gösterdiği üstün başarılardan dolayı bir Türk subayına ABD tarafından madalya takdim edilecekti. 

Törende bir konuşma yapan Türk subayı, sözlerine "sizleri kırmak istemem" diye başladı.  Ardından da "Bu madalyayı kabul etmem mümkün değil" dedi.

Türk subayı madalyayayı reddetmesinin gerekçesi, olarak, ABD'nin YPG politikasını gösterdi.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan subay, "Bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. Onurum bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" ifadesini kullandı.

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