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Türk subay, eşiyle birlikte Kıbrıs'a sığındı

Subayın, FETÖ soruşturması kapsamında arandığı iddia edildi

02 Ekim 2017 19:04

Türkiye'den kaçan bir subayın, eşi ile birlikte Kıbrıs yönetiminden siyasi sığınma hakkı istediği belirtildi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin Kıbrıs'ta yayın yapan Sigma televizyonundan aktardığı habere göre, kendisine ait özel bir tekneyle Türkiye kıyılarından yola çıkan Türk subay ve eşi, dün gece Larnaka yat limanına geldi. Kıbrıs yetkililerine başvuran Türk subay, siyasi sığınma hakkı istedi.

"Subay ve eşi korumaya alındı"

Kıbrıs, kimliği henüz belirsiz Türk subay ve eşini korumaya aldı. Hükümet sözcüsü Nikos Hristodulidis, gazetecilerin soruları üzerine, güvenlikle ilgili konulara cevap veremeyeceğini söyledi.

Öte yandan, subayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı da iddialar arasında.

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