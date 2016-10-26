Türk STK'ların dünyada kurduğu yetimhanelerde 950 bin çocuk kalıyor

Türk STK'lar 100’den fazla ülkede inşa edilen yetimhanelerde yaklaşık 850 bin yetim çocuğa dönemsel yardım, 100 bin yetim çocuğa sürekli yardım sağlıyor.

Yeni Şafak'tan Fatih Özkanoğlu'nun haberine göre, hayırseverlerin bağışları sayesinde savaş, yoksulluk, hastalık gibi nedenlerle yakınlarını kaybeden yetim çocuklar yuva sahibi oluyor. Gazze, Pakistan, Bangladeş dahil birçok ülkede devam eden 17 yetimhane inşaatı tamamlandıktan sonra binlerce yetim daha yeni yuvalarına kavuşmuş olacak.

Yeni yetimhaneler inşa ediliyor

Sadakataşı Derneği, Beyrut'ta savaş mağduru Suriyeli ve Filistinli yetimler için 240 kişi kapasiteli yetimhaneyi yakında hizmete alacak. Sri Lanka'da 40 kişi kapasiteli şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi'nin de inşaatını sürdüren Sadakataşı, Türkiye ve 9 ülkede 535 yetime sahip çıkıyor. 28 ülkede 235 yetime destek olan İyilikhane Derneği, Bangladeş'te 170 kişilik yetimhane inşa ediyor.

Her ay ortalama 100 lira yardım

Sudan, Somali ve Bangladeş'te yetimhanesi bulunan Yardımeli Derneği, Kilis, Arnavutluk, ve Moritanya'da yetimhane inşaatlarına başladı. 5 bin yetime sürekli destek olan Yardımeli, 45 bin yetime dönemsel destek veriyor. Gazze'de 650 kişilik Necmettin Erbakan Yetimhanesi'ni hizmete açan Cansuyu Derneği, 5 bin 500 yetime sahip çıkıyor. Türk STK'lar öğrenci başına ortalama aylık 100 TL yardım yapıyor. Ülkelerin ekonomik durumu göz önüne alındığında bu rakam bir işçinin ortalama aylık maaşına denk geliyor.

Reyhanlı'daki yetimhane yıl sonunda açılacak

11 ülkede 31 yetimhanesi bulunan İHH, 2 bin 100 yetime ev sahipliği yapıyor. Türkiye dahil 8 ülkede 10 yetimhane inşaatı çalışmaları ise hızlı bir şekilde devam ediyor. RAF Katar Vakfı'yla ortak yapılan Reyhanlı'daki 990 yetim kapasiteli yetimhane de yıl sonunda açılacak. 55 ülkede 86 bin 732 yetime sürekli destek veren İHH, 100'den fazla ülkede 800 bin yetime dönemsel destek oluyor.