Türk sporunun Oscar gecesi

Vazgeçilmez bir klasik olan Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri yine göz kamaştıran bir törenle sahiplerini buldu. 55. Yılın Sporcusu Anketi’nde kürsüyü paylaşanlar, seçkin konukların önünde ve alkış yağmuru altında taç giydi



Milliyet’in Türk sporunun vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen dev organizasyonu 55. Yılın Sporcusu Anketi’nde zirveyi paylaşanlar ödüllerini rüya gibi bir gecede muhteşem bir törenle aldılar. Cola Turka’nın ana sponsorluğunda Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda yapılan törene spor, siyaset ve iş dünyasının bir çok ünlü ismi katıldı.



Milliyet’in 2008’de yılın sporcusu olarak kürsüye çıkardığı isim Pekin 2008’de büyük bir başarıya imza atan, 5 bin ve 10 bin metrede iki gümüş madalya kazanan Elvan Abeylegesse idi. Adını altın harflerle Türk Spor Tarihi’ne yazdıran Elvan Abeylegesse, davetlilerin coşkulu alkışları arasında çıktığı podyumda ödülünü Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve Doğan Holding Turizm Grup Başkanı Sema Doğan’ın elinden aldı.



Polat’ın ödülü Güler’den



Galatasaray’da başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren büyük başarılara imza atan ve ekibi ile birlikte önemli değişimler yaşatan başkan Adnan Polat’a Yılın Spor Adamı ödülünü İstanbul Valisi Muammer Güler teslim etti.



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda kariyerine yakışan bir teknik adam becerisi ve oyun okuma yetisiyle Milli Takım’ın başında efsaneleşen, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, görkemli gecede Yılın Antrenörü ödülünü TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın elinden aldı.



Arda’ya coşkulu destek



Cola Turka Yılın Futbolcusu klasmanını zirvede tamamlayan Galatasaray ve Milli takımın yıldızı Arda Turan, sahneye coşkulu bir tezahürat altında çıktı. Cola Turka’nın “4 büyük” kulübü sembolize eden minik futbolcularıyla birlikte davetlileri selamlayan Arda’nın ödülünü ise Ülker İçecek Grup Genel Müdürü Şener Astan verdi.



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda destan yazarak yarı finale yükselen, yarı finalde de sakatlar ve cezalılar nedeniyle eldeki kalan son 11’le çıktığı Almanya’ya ecel terleri döktürmesine karşın 3-2 yenilerek kupaya veda eden Milli Takım bu başarısıyla hem gönüllerin şampiyonu hem de yılın takımı olmuştu. Muhteşem gecede Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde sahneye çıkan Milli Takım yöneticileri ve teknik kurmayları ödüllerini Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Faik Açıkalın’ın elinden aldı.



Duygusal anlar



Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı gibi onurlu bir görevin yanı sıra, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliğine getirilen ikinci Türk unvanını da alan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Uğur Erdener’e Hizmet Ödülü’nü Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin verdi.

Aramızdan ani ayrılışıyla Türkiye’yi yasa boğan merhum Hasan Doğan anısına verilen Onur Ödülünü Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, alkış yağmuru altında Doğan’ın kızı Zeynep Doğan’a takdim etti.



Kıtalararası Şampiyona’dan da zaferle dönerek “Kıtaların Aslanı” unvanına hak kazanan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gecenin ayakta alkışlanan bir başka ekibiydi. Sarı-kırmızılı ekibin Şükran Ödülü’nü ilk Spor Bakanı ve tecrübeli siyasetçi İsmet Sezgin verdi.



Cola Turka’ya plaket



Türk Spor Basını’nın unutulmaz ismi, merhum müdürümüz Namık Sevik adına her yıl geleneksel olarak hazırlanan Namık Sevik Ödülü’nü ise Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, emekli Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın elinden aldı. Muhteşem gecenin sponsorluğunu üstlenen Cola Turka’ya teşekkür plaketini ise Spor Müdürümüz Cem Şengül, Ülker İçecek Grup Genel Müdürü Şener Astan’a verdi



Bakandan alkış!



Yerel seçimlerle ilgili yoğun trafiğine rağmen Milliyet’in Geleneksel Yılın Sporcusu Anketi Ödül Töreni’ne katılan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, “Burada bulunmaktan son derece mutluyum” dedi. Doğan Holding Turizm Grup Başkanı Sema Doğan ile birlikte Yılın Sporcusu unvanına sahip olan Elvan Abeylegesse’nin ödülünü veren Bakan Başesgioğlu, “ Böyle bir geleneği 55 yıldır sürdürerek bugünlere taşımayı başaran Milliyet Gazetesini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu ödüller sporcular için teşvik ve itici güç oluyor. Bizlere yol gösteriyor” diye konuştu.



En önemli klasik’



Ergin ve Şengül, yaptıkları konuşmalarda 55 yıllık geleneğin, saygı ve güvene dayalı okur-gazete ilişkisinin en çarpıcı örneklerinden biri olduğuna değindiler



Yılın Sporcusu töreni, Genel Yayın Yönetmenimiz Sedat Ergin ve Spor Müdürümüz Cem Şengül’ün konuşmaları ile açıldı.

Sedat Ergin, Milliyet sporun bir marka olduğundan söz etti, “59 yıl önce yayına başlayan Milliyet ile neredeyse aynı yaşta olan anketimizin okur tarafından sahiplenmesi, spor camiası tarafından benimsenmesi, bu nedenle de Türkiye’nin bir numarası olması bizi mutlu ediyor. 2008’deki başarıları nedeniyle kürsüye çıkan herkesi gönülden kutluyorum” dedi.



Cem Şengül anketimizi, siyasal seçimlerden sonra tarihimizin en uzun soluklu halk oylaması, dünyada eşine az rastlanır 55 yıllık sarsılmaz gelenek diye tarif etti ve şunları söyledi:

“Herkes biliyor bu oylamanın önemini. Herkesin birçok anısı var. Bir zamanlar aday olanlar, şeref kürsüsüne çıkanlar, şeref kürsüsüne çıkanları alkışlayanlar, herkes yaşamından bir bölüm ayırmış bu dev ankete. Bizim için de çok önemli.

Çünkü; burada 55 inci defa tekrarladığımız tören, geçmişimizle canlı sıcak bir bağ. Spora, okura, ustalara ve siz değerli dostlara saygı duruşu gibi... Milliyet’in değişmez ilkesi olan saygı ve güvene dayalı gazete-okur ilişkisinin en çarpıcı ve kalıcı örneğine 55 yıldır tanıklık eden bu anketi, şaşmaz sağduyusu ile Türk sporuna armağan eden ustamız Namık Sevik ve devamını sağlayan tüm sorumluları saygıyla selamlıyoruz.”



Büyükanıt’tan isabetli tahmin!



Gecenin onur konukları arasında yer alan Genel Kurmay eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt da gecede yaptığı konuşmada geleneksel anketin müdavimlerinden biri olduğunu söyledi.



Büyükanıt Milliyet gazetesini yayın hayatına başladığı yıllardan itibaren dikkatle takip ettiğini ve Yılın Sporcusu anketini de düzenli olarak oyladığını belirterek “Milliyet okurlarının seçtikleri adaylarla yüzde 60-65’e varan bir isabet kaydettiğimi gördüm. Bu da oldukça yüksek bir rakam sayılır. Spekülasyondan uzak haberlerin yer aldığı Milliyet spor sayfalarını keyifle okuyorum” diye konuştu.



Gecede duygu seli!



Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde geceye coşkunun yanı sıra duygusal anlar da damga vurdu. Merhum Hasan Doğan’ın ödülünü kızı Zeynep Doğan Federasyon Başkanı Özgener’den gözyaşları içinde aldı



Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen 55. Yılın Sporcusu Ödül töreni coşkuyla duygusal anların birbiriyle kenetlendiği ve zaman zaman yoğunlaştığı farklı bir gece oldu.

Kategorilerinde zirvenin sahibi olan Elvan Abeylegesse, Adnan Polat, Fatih Terim, Arda Turan, A Milli Takım, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, Uğur Erdener ve İhsan Topaloğlu’nu coşkulu alkışlarla kutlayan ve mutluluklarına ortak olan davetliler Onur ödülünde duygusal anlar yaşadılar.



Özellikle sadece 143 gün süren görev süresi içinde tüm camiayı kucaklayan, Türk futboluna özlediği barış ortamını getiren ancak zamansız vedasıyla Türkiye’yi yasa boğan Futbol Federasyonu merhum Başkanı Hasan Doğan anısına verilen Onur Ödülü sırasında salona yoğun bir duygu seli hakim oldu. Anonsla birlikte sahnedeki dev ekrana görüntüleri yansıyan Doğan’ın özellikle Avrupa Futbol Şampiyonası’nda beyinlere kazınan eşiyle birlikte kutladığı gol sevinci davetlileri oldukça hüzünlendirdi. Alkış yağmuru altında sahneye davet edilen Hasan Doğan’ın kızı Zeynep Doğan elinden babasının ödülünü aldığı Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’e sarılarak gözyaşlarını saklamaya çalıştı.



Bu arada gecede Yılın Futbolcusu ödülünü alan Galatasaray ve milli takımın yıldızı Arda Turan geceye kızıyla birlikte katılan Hasan Doğan’ın eşi Aysel Doğan’ın elini öperek hal hatır sordu ve bir süre sohbet etti.





