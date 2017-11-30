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Spor

Türk sporunun önemli isimleri, adidas'ın lansmanında buluştu

İSTANBUL, (DHA) Adidas, yeni ürünü olan 'Predator' isimli kramponun tanıtımı için bir lansman düzenledi

30 Kasım 2017 02:02

İSTANBUL, (DHA)

Adidas, yeni ürünü olan \'Predator\' isimli kramponun tanıtımı için bir lansman düzenledi.
Tüm dünyayla aynı anda tanıtılan kramponun Türkiye\'deki lansmanı, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde yapıldı. Geceye; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Adriano, Tolgay Arslan, Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Maicon, Fernando Reges, Medipol Başakşehirli Aurelien Chedjou ve Joseph Attamah\'ın yanı sıra Ertuğrul Sağlam, Rüştü Reçber, Mustafa Doğan, Ahmet Dursun ve Ibrahima Yattara ile birlikte Zeynep Sever, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Zeynep Tosun gibi cemiyet ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

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