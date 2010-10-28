-TÜRK SPORUNUN ÖNCÜ KADINLARI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Türkiye'de birçok bayan sporcu ve spor yöneticisi, başarı ve katılımlarıyla futboldan atletizme, eskrimden okçuluğa farklı branşlarda ilkler arasına girerek isimlerini Türk spor tarihine yazdırma başarısı gösterdi. Cumhuriyetin 87 yıllık geçmişinde Türkiye, kadın sporcularla çeşitli başarıları ve ilkleri yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Suat Fetgeri Aşeni (Tarı) ve Prof. Dr. Halet Çambel, 1936 Berlin Olimpiyatları'na eskrim dalında katılan ilk bayan sporcular olurken, o dönemden bugüne dek birçok kadın sporcu, olimpiyat şampiyonluğundan dünya şampiyonluğuna, olimpiyat rekorundan dünya rekoruna kadar farklı başarılara imza attı. Türk sporunda ilki başaran bazı bayan sporcular şöyle: -Suat Fetgeri Aşeni (Tarı) ve Prof. Dr. Halet Çambel: 1936 Berlin Olimpiyatları'na eskrim dalında katılan ilk bayan sporcular. -Lale Orta: Milli maç yöneten ilk Türk bayan futbol hakemi. Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk bayan hakemi. -Süreyya Ayhan Kop: 2002 yılında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede Avrupa şampiyonluğunu kazanan ilk Türk bayan atlet. -Elvan Abeylegesse: 2004 yılında Norveç'te düzenlenen Golden League'de 5 bin metre dünya rekorunu kırarak Türk atletizminde tarihe geçti. Elvan, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye ikinci kez bir ilki yaşatma başarısı gösterdi. -Nesrin Olgun Arslan: 1979 yılında Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kızı oldu. -Hülya Şahin: 2001 yılında ABD'de yapılan Dünya Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilkler arasına girdi. Şahin, ayrıca Fransa'da 2001 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da madalya kazanarak hem dünya hem Avrupa şampiyonalarında Türkiye'ye bu branşta ilkleri yaşatan boksör olmayı başardı. -İpek Şenoğlu: Wimbledon Açık Tenis Turnuvası'nda eleme oynayan ilk Türk sporcu. ABD ve Avustralya Açık'a katılan ilk Türk sporcu olma özelliği taşıyor. -Hülya Şenyurt: 1992 Barcelona Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'ye, oyunlar tarihindeki bayanlarda ilk madalyasını kazandırdı. Barcelona'da judoda 48 kiloda bronz madalya kazanan Şenyurt, 2001 yılında Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandı. -Tuğba Karademir: Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi artistik buz pateninde temsil eden ilk sporcu. 2006 Torino Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Karademir, ayrıca bu branşta Avrupa ve dünya şampiyonasında da Türkiye adına yarışan ilk sporcu oldu. -Derya Açıkgöz: 18-27 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 66. Dünya Halter Şampiyonası'nda 83 kiloda 3 bronz madalya kazanarak Türkiye adına bu sporda madalya elde eden ilk bayan sporcu unvanını aldı. -Nurcan Taylan: 2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taylan, oyunlar tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı getirdi. -Sibel Özkan: 2009 yılında Güney Kore'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda silkmede altın madalya kazandı. Özkan, dünya şampiyonasında altın madalya kazanan ilk bayan sporcu olma unvanını elde etti. -Natalie Nasaridze: 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda ilk turda 180 atışta 168 puan ile olimpiyat rekoru kırarak tarihe geçti. Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ilk Türk okçu. -Yıldız Aras: Karatede 2000 yılında dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. -Hamide Bıkçın 2000 Sidney Olimpiyatları'nda tekvandoda bronz madalya kazanarak bu kategoride Türkiye'ye bir ilki yaşattı. -Zarife Yıldırım: 2000 yılında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Bayanlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branşta ilk madalyasını getirdi. -Nevin Yanıt: 2008 Pekin Olimpiyatları'nda, kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. -Melek Hu: Bu yıl masa tenisinde Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya elde ederek, bu kategoride Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. -Gizem Girişmen: 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında ilk altın madalya kazanan sporcu oldu. -Neslihan Kavas: 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde bronz madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. -Bayan Voleybol Milli Takımı: 2003 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finali kaybeden Filenin Sultanları voleybolda bir ilke imza attı. -Yıldız Bayan Voleybol Milli Takımı, 2007 yılında Meksika'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ilk kez final oynadı. -Hentbol Bayan Milli Takımı: 2009 yılında İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda ilk kez bir resmi müsabakada madalya kazandı. Bayan milliler finalde Fransa'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.