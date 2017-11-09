Türk sporunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

Türk spor ve basketbol dünyasının duayen isimlerinden Mehmet Baturalp, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm basketbol camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp’in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü de Baturalp için başsağlığında bulunan bir açıklama yayınladı:

"Türk Basketbolu ve Kulübümüzün efsane isimlerinden, Kulübümüzün 1242 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın eski kaptanlarından, eski milli basketbolcu, milli takımın eski antrenörlerinden ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Baturalp'in, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"

Galatasaray Spor Kulübü, vefat eden Mehmet Baturalp için bir başsağlığı mesajı yayınladı:

"Türk basketbolunun önemli isimlerinden Mehmet Baturalp’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1983-84 sezonunda, Lig Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanılan 1984-85'in ilk haftalarında ve 1992-93'te Galatasaray'ı çalıştıran Mehmet Baturalp'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz. Galatasaray Spor Kulübü"

Beşiktaş, Mehmet Baturalp'ın vefat etmesi üzerine bir mesaj yayınladı:

"Basketbolun duayen isimlerinden, bir dönem Beşiktaşımızın da baş antrenörlüğünü yapan, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz.



Türk basketboluna önemli hizmetlerde bulunan merhum Mehmet Baturalp'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Basketbol Camiasına başsağlığı dileriz. Beşiktaş JK"

Mehmet Baturalp kimdir?

Darüşşafaka Lisesi'nde okurken basketbola başladı ve bu lisenin takımında parladı. 1954 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bu takımın 1954-55 sezonunda tarihinde ilk kez İstanbul Basketbol Ligi şampiyonu olmasında pay sahibi oldu. 1967 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giyen ve basketbolu bu takımda bırakan Baturalp, 1957, 1959 ve 1965 Türkiye şampiyonlukları, 1955, 1956, 1957, 1963, 1964, 1965, 1966 İstanbul şampiyonlukları, 1958, 1959, 1960, 1961 Federasyon Kupası şampiyonluklarını ve 1967 Türkiye Kupası şampiyonluklarını yaşadı.

1957, 1959 ve 1963 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele etti. Toplamda 2 kez genç, 71 kez de A millî takım formasını giyen Baturalp 10 Ocak 1968 günü Fenerbahçe'nin Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Fransız Kupa şampiyonu Asvel'i 68-61 yendiği maçta aktif basketbolculuk yaşamını noktaladı.

Antrenörlüğe 1965-1966 sezonunda Fenerbahçe'de oyuncu-antrenör olarak başladı ve İstanbul şampiyonluğu yaşadı. 1967-1968 İTÜ'yü tarihinde ilk kez Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştırdı. Bu başarısını 1970 yılında da tekrarladı. 1969-72 yılları arasında Fenerbahçe'yi de çalıştırdı ve 1971 yılında Türkiye ikinciliği kazandı.

1971, 1973 ve 1975 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Türk millî takımını idare etti ve bu takımla 1973'te Avrupa sekizinciliğine ulaştı. Bu sonuç 1951'deki altıncılıktan 1997'deki sekizinciliğe dek millî takımın 46 senede ulaştığı en iyi derece oldu.

1979-1982 yılları arasında bir kez daha Fenerbahçe'nin antrenörlüğünü yapan Baturalp, Eczacıbaşı ile 1987-1988 sezonunda özlediği şampiyonluğa ulaştı. Tamer Oyguç ve Orhun Ene gibi genç yıldızlara genç Amerikalı Larry Richard'ı monte eden Baturalp, Baturalp'in piliçleri adı verilen kadroyu tahminler hilafına şampiyon yaptı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı. 1988-1989 sezonunda da aynı başarıyı tadan Baturalp 1989 yılında Paşabahçe ile anlaştı ve bu takımla 1990 ve 1992 yıllarında final oynadı.

1990-92 döneminde millî takım antrenörlüğünü son kez Murat Didin ile birlikte üstlenen Baturalp, aktif basketbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra basketbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır.