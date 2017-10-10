Türk Sporu CAS'ta bir dava daha kazandı

Sporcuların veya kulüplerin haklarını aramak adına başvurduğu son ve en üst merci olan CAS (Court of Arbitration for Sport) Spor Tahkim Mahkemesi\'nde Türk Sporu bir dava daha kazandı.

UEFA, FIFA ve diğer uluslararası spor federasyonları, sporcular ve diğer ilgililer arasındaki uyuşmazlıklarda nihai ve bağlayıcı kararı veren İsviçre\'nin Lozan şehrinde bulunan CAS yargılaması, uluslararası spor davalarının görüldüğü en üst merci olduğundan, uluslararası özel hukuk kurallarına göre yürütülen yargılama sonucunda başarı elde etmek, oldukça ciddi, yoğun ve yetkin bir çalışma gerektiriyor.

Bu aşamada öncelikle itirazın CAS\'ta görülebilmesi için kimi ön şartların karşılandığının ispatı gerekmektedir. CAS tarafından davanın kabul edilmesi halinde tarafların iddialarını ellerinde olan somut ve ciddi belgelere dayanarak ortaya koymaları gerekmektedir. Bütün bu prosedürler Spor Tahkim Mahkemesi\'nin gözetimi ve incelemesi altında, CAS Kodu ve uygulanacak hukuk kurallarına uyarınca olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla CAS yargılaması süreci, tarafların iddialarının esasını ortaya koymaları dışında aynı zamanda birçok ayrıntıya sahip uluslararası usul kurallarına da riayet etmeleri gereken, oldukça zorlu bir süreçtir.

Diğer taraftan, Wushu, tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Çin savunma sanatıdır. 1988 yılında Uluslarası Wushu Fedarasyonu (International Wushu Federation - the IWUF) kurulmuştur. Türkiye Wushu Federasyonu ise 1999 yılında kurulmuş ve eskiden Kung Fu adı altında yapılan çalışmalar bu federasyonun bünyesinde toplanmıştır.

NECMETTİN ERBAKAN AKYÜZ\'E VERİLEN MEN CEZASI KALDIRILDI

26 Eylül - 3 Ekim 2016 tarihleri arasında Bulgaristan\'ın Burgaz şehrinin ev sahipliği yaptığı 6. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası\'nda milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz\'e 4 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Wushu Federasyonu tarafından sportmenlik dışı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle uluslararası wushu spor müsabakalarından 2 yıl men cezası verilmiştir. Cezaya gerekçe olarak, sporcunun performansı sonrası kendisine verilen puanlara sert bir şekilde tepki göstermesi ve bu tepkinin sportmenlik dışı olarak kabul edilmesi gösterilmiştir.

Sporcumuza karşı bu şekilde ağır bir ceza verilmesinin ardından, Türkiye Wushu Federasyonu\'na mensup olan sporcu, CAS nezdinde bu cezaya itiraz etti. Kendisinin savunmasını Güzeloğlu Hukuk Bürosu avukatlarından Avukat Abdulkadir Güzeloğlu, Avukat Fatma Esra Güzeloğlu ve Avukat Fatih Selim Yıldızhan hazırlamıştır. Dava 21 Eylül 2017 tarihinde İsviçre\'nin Lozan kentinde görüldü ve yaklaşık 5 saat sürmüştür. Davada milli sporcumuzu Avukat Abdulkadir Güzeloğlu ve Avukat Fatih Selim Yıldızhan savundular.

BİR TARAFIN TÜRK OLDUĞU CAS DAVALARINDA İLK DEFA BİR TÜRK AVUKAT HİÇBİR YABANCI HUKUKÇU İLE İŞBİRLİĞİNE GİTMEDEN DAVAYI KAZANDI

Sporcunun avukatlarının dava üzerindeki etkin ve çözüm odaklı yaklaşımları, kararlılık ve spor hukukunun özelliklerini göz önünde tutarak yürüttükleri hukuki süreç başarı ile sonuçlanmış ve bunların sonucunda dava, IWUF tarafından Türk sporcuya verilen cezanın tamamen iptal edilmesi ile kazanıldı. Dolayısıyla, bir tarafın Türk olduğu CAS davalarında ilk defa bir Türk avukat hiçbir yabancı hukukçu ile işbirliğine gitmeden davayı kazandı.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)