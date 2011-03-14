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Spor

TÜRK SPORCULAR JAPONYA'DAN BUGÜN DÖNECEK ANKARA (A.A)

14 Mart 2011 16:49

-TÜRK SPORCULAR JAPONYA'DAN BUGÜN DÖNECEK ANKARA (A.A) - 14.03.2011 - Judo Federasyonu Başkan Vekili Cenap Serdar, Japonya'da kampta bulunan judo milli takımının durumuyla ilgili, ''Depremden etkilenmeyen sporcularımız, bugün 22.30'da İstanbul'a inecek'' dedi. Serdar, 9.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Japonya'da, Japonya milli takımıyla ortak kamp için başkent Tokyo'da bulunan milli takımın depremden etkilenmediğini hatırlattı. 9 bayan, 8 erkek, 4 antrenör ve bir masörden oluşan 22 kişilik judo milli takımı kafilesinin, havayoluyla bugün 22.30'da İstanbul'a geleceğini ifade eden Serdar, kafilenin durumunun iyi, keyiflerinin yerinde olduğunu söyledi. Milli takımın, sarsıntıdan sonra da kampa devam ettiğini belirten Cenap Serdar, ''Aslında bir sıkıntıları yoktu, ancak sporcuların ailelerinin endişeleri ve nükleer sızıntı üzerine kafileyi çağırmaya karar verdik'' diye konuştu. -BİLARDOCULAR... Bilardo Federasyonu Başkanı Uğur Kurugöllü ise Japonya'da bulunan Türk bilardocular Murat Naci Çoklu ve Tayfun Taşdemir'in durumuyla ilgili, ''Merkez üssüne uzak olan Tokyo'daki sporcularımızın sağlık durumları iyi, bugün yurda dönmelerini bekliyoruz'' dedi. Kurugöllü, 9.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Japonya'da özel bir turnuva için bulunan Türk bilardocular Çoklu ve Taşdemir ile ilgili açıklama yaptı. Deprem sırasında trende bulunan sporcuların sağlık durumlarında endişe edilecek bir şey olmadığını belirten Kurugöllü, depremin merkez üssüne uzak olan Tokyo'da büyük hasar meydana gelmediğini hatırlattı. İptal edilen havayolu ulaşımının yeniden başladığını ifade eden Kurugöllü, bugün sporcuların telefonlarının kapalı olduğunu, uçakta olduklarını zannettikleri bilardocuların, günün ilerleyen saatlerinde yurda dönmelerini beklediklerini söyledi.

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