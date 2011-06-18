-TÜRK SPORCULAR 2 KATEGORİDE BİRİNCİ OLDU İZMİR (A.A) - 18.06.2011 - İzmir'de devam eden Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında bayanlar 800 metrede milli sporcu Yeliz Kurt ile erkekler 1500 metrede Kemal Koyuncu 1. oldu. Atatürk Stadı'nda devam eden müsabakalarda bayanlarda 800 metrede Türkiye'yi temsil eden ve bu seneki en iyi derecesini koşan Yeliz Kurt, 2:01,95'lik derecesiyle birinci oldu. Yeliz Kurt'u Hollanda'dan Yvonne Hak ile Yunanistan'dan Eleni Filandra takip etti. Erkekler 1500 metrede ise son metreleri büyük çekişme içinde geçen mücadelede Yunanistan'dan Andreas Dimitrakis'i geride bırakmayı başaran Kemal Koyuncu birinci olmayı başardı. Bu branşta Norveç'ten Solberg Eide Thomas ise üçüncü oldu. -GENÇLER TÜRKİYE REKORU- Bayanlar 100 metre mücadelesinde ise Türk sporcu Nimet Karakuş, 11,65 ile kariyerindeki en iyi derecesine ulaşırken, 6. oldu. Nimet Karakuş, bu derecesiyle gençler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu alandaki rekor 2003'te 11.73'lük derecesiyle Burcu Şentürk'e aitti. Birinciliği Ezinne Okparaebo'nun kazandığı mücadelede, Norveçli sporcuyu Romanya'dan Andreea Ograzeanu ikinci ve Hollanda'dan Dafne Schippers takip etti. Erkeklerde ise İzzet Safer 10.58 ile 8. olduğu yarışta, Norveç'ten Jaysuma Ndure Saidy birinci, Patrick Van Luijk ikinci, İsviçre'den Cedrcic Nabe üçüncü oldu. -PINAR SAKA 2. OLDU- Bayanlar 400 metrede Milli Sporcu Pınar Saka, 52,73'lük derecesiyle 2. olurken, Romanya'dan Bianca Razor ilk sırada yer aldı. Bu branşta üçüncülüğü Yunanistan'dan Agni Derveni elde etti. Bayanlar 3 adım atlamada Türk sporcu Çağdaş Arslan 13,55 metre ile 4. olurken, ilk 3 sırayı Yunanistan'dan Paraskevi Papahristou, Romanya'dan Adelina Gavrila ve Slovenya'dan Snezana Rodic elde etti. Bayanlar disk atmada Türkiye'den Gökçe Çelenk'in 8. olduğu mücadelede, Romanya'dan Nicoleta Grasu birinci, Hollanda'dan Monique Jansen ikinci ve Finlandiya'dan Tanja Komulainen üçüncü oldu. -İLK 10 BRANŞ TAMAMLANDI- Sıralamada ilk 3 sırayı alacak ekiplerin, Süper Lig'e yükseleceği mücadelede Türkiye, ilk 10 branştaki mücadelelerin ardından 86 puan toplayarak, Yunanistan ile ilk sırayı paylaştı.