-Türk sporcu Empire State tırmanışta 7. NEW YORK (A.A) - 09.02.2012 - Şampiyon dağ koşucusu Ahmet Arslan, New York'ta düzenlenen ''Empire State Binası Merdiven Tırmanma Yarışmasında'' (Empire State Building Run-Up) 7. oldu. Aralarında hem kadın hem erkek amatör sporcuların da bulunduğu ve toplam 733 kişinin katıldığı yarışmada, erkeklerde birinciliği 2006 yılından beri yarışmanın galibi olan Alman sporcu Thomas Dold, 10 dakika 28 saniyelik dereceyle kazandı. Bir başka Almanya yarışmacı Christian Riedl ise 10 dakika 36 saniye ile ikinci, Belçikalı sporcu Ömer Bekkali de 11 dakika 13 saniyelik derceyle 3. olarak tamamladı. Türkiye'yi, 1978 yılından beri düzenlenen ''Empire State Binası Merdivenleri Koşarak Tırmanma Yarışmasında'' ilk kez temsil eden Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 5 yıldır üst üste şampiyon olan Ahmet Arslan, müsabakayı 11 dakika 42 saniyelik dereceyle tamamlayarak, 7. oldu. Kadınlarda birinciliği 2010 yılının galibi Yeni Zellandalı Melissa Moon 12 dakika 39 saniye ile alırken, ikinciliği Singapurlu Suzy Walsham 13 dakika 8 saniyelik, üçüncülüğü de Amerikalı sporcu Chrissie Wellington 13 dakika 15 saniyelik dereceyle kazandı. -Arslan yarışmaya katılan ilk Türk sporcu oldu- Arslan yarış öncesinde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu yarışmaya katılacak ilk Türk sporcu olarak çok heyecanlıyım, inşallah yarış sonunda günün kazananı ben olacağım'' dedi. ''Hedefim rakibim Thomas Dold'u geçmek, yarışmanın rekorunu kırmak'' diye konuşan Arslan, Empire State gibi ünlü bir binada yapılan yarışmaya bu kadar kalabalık bir sporcu topluluğunun katılmasının kendisini şaşırtmadığını söyledi. İstanbul'da Ağaoğlu Sky Towers'ta, New York'ta da Central Park'ta antreman yaparak yarışmaya hazırlandığını anlatan Arslan, sporcu olarak beslenmesine çok dikkat ettiğini belirtti. Arslan, ''Yarış sonrasında tüm Türk halkına, aileme ve beni destekleyen herkese mutlu haberler vermek istiyorum'' diye konuştu. -Önce kadınlar, 5 dakika sonra ise erkekler koşuya başladı- Yarışa önce kadın sporcular başladı. Kadın sporcuların ardından 5 dakika sonra ise erkek atletler start çizgisine geldiler. Yarış öncesinde Arslan'ın son derece heyecanlı olduğu görüldü. Arslan yarışa iyi bir başlangıç yaptı ancak istediğini elde edemeyerek 7. oldu. Yarışma sonrasında son derece üzgün görünen Arslan, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''İlk defa burada bir Türk olarak yer almak gerçekten çok güzel. Yarışta çok daha iyi bir derece yapmak istiyordum ancak ilk kez katıldığım böyle bir yarışta biraz deneyimsizlik ve biraz da işin acemisi olmaktan dolayı ancak 7. olabildim. Merdivenleri dönerek çıkmak çok zor. Bir süre sonra baş dönmesi oluyor ve yavaşlamak zorunda kaldım.'' İlk başta merdivenlere girerken 4. ve 5. sıralarda yer aldığını anlatan Arslan, ''30-35. katlarda daha ön sıralara yaklaştım ancak baş dönmesi oldu ve biraz yavaşlamak zorunda kaldım, bu süreçte beni geçenler oldu ve yarışı 7. olarak bitirebildim'' dedi. Bu yarışa ''ilk tecrübe'' olarak baktığını ifade eden Arslan, ''Tabii ki hedefim rekor kırarak kazanmaktı ama olmadı. En azından bu yarış sonrasında neler yapmam gerektiğini, yarışın hangi bölümlerine daha çok çalışmam gerektiğini iyi bir şekilde anlamış oldum, inşallah önümüzdeki yıllarda tekrardan katılacağım ve bu yarışı kazanacağım'' dedi. Arslan, Türkiye'de 42 katlı Ağaoğlu Sky Towers'ta antreman yaptığını, orada da antremanlar sırasında başdönmesi yaşadığını ancak o binada daha az kat olduğu için Empire State binasının 86. katına çıkmakta daha çok zorlandığını, başının döndüğünü vurguladı. Arslan Empire State binasının merdivenlerinin de oldukça dar olduğunu anlattı. Arslan, ''Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi ve çok daha fazla çalışarak, bugün gördüğüm eksikliklerimi tamamlayarak kazanmak için koşacağım'' dedi.