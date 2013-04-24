'Türk şoför Afganistan’da kaçırıldı'

Afganistan’da rehin alınan 8 Türk mühendisin kurtarılması için girişimler sürerken, bu ülkeye giden bir TIR şoföründen de haber alınamadığı öğrenildi.



Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde oturan Kerim Yeşil'in oğlu Volkan Yeşil, 60 yaşındaki babası Kerim Yeşil’den bir haftadır haber alamadıklarını söyledi.

Babasının yaklaşık 40 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını belirten Yeşil, "Firma yetkilileri, geçen hafta babamın 4 İranlı şoför ile kaçırıldığını, TIR’larının da yakıldığını söyledi. Olayı duyduğumda şoka girdim” diye konuştu.

Yetkililerden yardım isteyen Yeşil, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Dışişleri bakanımıza yalvarıyoruz, ellerinden geleni yapsınlar" dedi.

Kaçırıldığı iddia edilen Kerim Yeşil'in 4 çocuk annesi eşi Meryem Yeşil (53), eşinin Afganistan'a gittiğinden haberi olmadığını dile getirdi.

Yeşil, "Haberim olsaydı bırakmazdım. Hayatımız o kadar ucuz mu? Başbakanımıza yalvarıyorum. Gerekirse elini ayağını öperim eşimi getirsin. Eşimi bana getirsin, bizi kavuştursunlar” dedi.

Yeşil, hiçbir Türk TIR şoförünün Afganistan'a gönderilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.