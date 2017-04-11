Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, Alman Gazeteciler Birliği, Uluslararası Yayıncılar Birliği, İsviçre Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, Avrupa ve Uluslararası Kitapçıları Federasyonu ve Hapisteki Yazarlar PEN Avusturya, Türkiye’de zor koşullarda yayın yapan gazete ve internet siteleriyle dayanışma amacıyla bir reklam kampanyası başlattı. İnternet üzerinden başlatılan kampanya ile desteklenmek istenen gazete ve internet sitelerine ilan verme yoluyla maddi yardım yapıldı.

Gazetelerde ve internet sitelerinde "Konuşma ve Özgürlük İçin" başlığıyla yayınlanan ilanda "Türk siyasetinin, özgürlükçü toplum değerlerinden giderek uzaklaştığına büyük endişeyle şahit oluyoruz" dendi. İlanda, "Sizler yazar, yayıncı, muhabir, kitapçı, sanatçı, avukat, hâkim, bilim insanı ve vatandaş olarak, hiçbir hukuk devletinde olmaması gereken ölçüsüz suçlamalar, baskılandırmalar ve şiddet eylemleri ile karşı karşıyasınız. Bu ilan yoluyla sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avrupalı yayın ve kitapevleriyle meslek kuruluşlarının yaptığı açıklamanın yer aldığı ilan şöyle:



Not: T24, bu ilanı para karşılığı yayınlamamıştır.