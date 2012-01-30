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Ekonomi

Türk şirketlerine ilgiden memnunuz AŞKABAT (A.A)

30 Ocak 2012 10:35

-Türk şirketlerine ilgiden memnunuz AŞKABAT (A.A) - 30.01.2012 - Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhamedov, Ekonomi Bakan Zafer Çağlayan'ı Oğuzhan Köşk'ünde kabul etti. Çağlayan, Türkmenistan'ın ekonomik ve demokratik açıdan kalkınmasında Berdimuhamedov'un büyük katkılarının olduğunu belirterek, 10. kez geldiği Türkmenistan'ı her gelişinde daha kalkınmış olarak gördüğünü söyledi. Türkmenistan'ın Orta Asya'nın büyüyen ve gelişen ülkesi olarak dikkati çektiğini ifade eden Çağlayan, ''Türk şirketlerine gösterilen ilgiden çok memnunuz. Yeni anlaşmalarla aradaki ticaret hacmini daha da arttırmak istiyoruz'' dedi. Kabul daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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