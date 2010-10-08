Türk şirketine silahlı baskın

T24 - Yemen’deki Türk-Alman ortaklı Monaco Village adlı turistik tesisi iki yerel meclis üyesi, alkollü içecek satıldığı ve fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle bastı.



Yemen’in başkenti Sana’da bulunan Türk-Alman ortaklı Monaco Village adlı turistik tesis, silahlı iki yerel meclis üyesinin baskınına uğradı. Sana’nın iki yerel meclis üyesi Abdülcabbar El-Haşdi ve Feriz El-Tibiani, esrar ve alkollü içecek satıldığı ve fuhuş yaptırıldığı gerekçeleriyle Monaca Village’i silahla basarak, yöneticilerini de ölümle tehdit ettiler. İki meclis üyesi daha sonra tesisin kapatılması için yerel basını ve güçlü avukatları kullanarak tesis yöneticileri üzerinde baskı oluşturmaya başladı.



Savcılık tarafından açılan soruşturmayla tesiste çok sayıda viagra ve doğum kontrol ürünleri bulunurken, Monaco Village’in Alman yöneticisi Robert Kormoczi, Türk-Alman ortaklı tesisleri için yapılan iddiaları yalanladı. Kormoczi, tesislerinin Yemen Turizm Bakanlığı’ndan aldığı sertifika ve izinler çerçevesinde çalışan, hukuka saygılı bir işletme olduğunu açıkladı. Mahkeme tesisin tekrar açılmasına karar verirken, Kormoczi, Yemen Cumhurbaşkanı’na bir mektup yazarak, iki meclis üyesinin iddialarının kendilerini 150 bin dolar zarara uğrattığını söyledi ve tesislerinin bu tür kişilere karşı korunmasını talep etti.







