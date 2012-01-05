Türk şirketi SAAB'a talip

T24 - Brightwell adlı Türk şirketinin SAAB'ı almak istediği iddia edildi.



Mali kriz içinde olan ve iflasını isteyen İsveç otomobil markası SAAB'ı Türk şirketi Brightwell'in satın almak istediği iddia edildi.



İsveç Haber Ajansı TT ve ticaret gazetesi Di'nın verdiği habere göre, taşımacılık ve denizcilik işleri ile ilgili yatırımları bulunan Brightwell adlı şirket, otomobil firması SAAB'ın bütününü almak için incelemelerini sürdürüyor.



Haberde, şirketin temsilcisi Zamier Ahmed'in şirketin üretimini İsveç'teki Trollhaettan'da devam edeceği, fabrikayı yurt dışına taşımayı düşünmediklerini bildirdiği ifade edildi.



Girişimci Alphan Manas'ın kurduğu Brightwell, enerji, çevre ve yenilikçi teknolojiler ve ürünler alanlarında küresel yatırımlar yapan özel bir yatırım şirketi.



SAAB Aralık ayında iflas başvurusunu yapmıştı. SAAB, 2010'da General Motors tarafından Swedish Automobile'e 74 milyon dolar nakit, 326 milyon değerinde imtiyazlı GM hissesi karşılığında satılmıştı. Şirket, 2010'da yalnızca 30 bin araç satabilmişti.





