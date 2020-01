Türk sinemasının efsanenelerinden Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu cuma günü hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsanelerinden Halit Akçatepe, bugün binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 79 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Akçatepe, son röportajlarından birinde "Benim ne kadar sevildiğimi cenazemde görürsünüz" demişti.

Cenaze namazına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Akçatepe'nin ailesi, Müjdat Gezen, Emel Sayın, Cihat Tamer, Nuri Alço, Atılay Uluışık, Şevket Altuğ ve sanatçının sevenleri katıldı.

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisindeki "Güdük Necmi" karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Halit Akçetepe için için ilk tören Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Ünlü sanatçının Türk bayrağına sarılı naaşı, Kültür Merkezi'nin sahnesine getirilirken, Törende, Genco Erkal, Erol Evgin, Berhan Şimşek, Emel Sayın gibi sanatçı dostları, Akçatepe'yi anlattı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşma yapan kızı Ebru Akçatepe, şunları söyledi:

"Babamla bugün ilk kez aynı sahnedeyiz. Daha önce yapamadık. Ben de tiyatrocu oldum. Yakın zamanda babam için gece düzenleyecektik. Bu sahnede bir Halit Akçatepe gecesi olacaktı. Sevenleri ve dostları bir kez da babam için bu sahnede buluşacaklardı. Babamın birçok filmde canlandırdığı talihsiz karakterlerin geleneksel şanssızlığı onu gerçek hayatta da buldu. İyi bir insan, iyi bir sanatçı, iyi bir dost, iyi bir baba. Bir evlat olarak diyorum ki bu miras da bize yeter."

"Dolu sahne ne kadar sevildiğini gösterdi"

Anma töreninde CKM'nin büyük salonu tamamen doldu. "Benim ne kadar sevildiğimi cenazemde görürsünüz" diyen Akçatepe son kez sahneye çıktığında yalnız değildi. CKM'nin 600 kişilik salonunda boş yer kalmadı. Törende Akçatepe'nin ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katıldı. Eski eşi Tülin Alpman ile çocukları Itır Akçatepe, Ebru Akçatepe ve torunları Alara ve Cem taziyeleri kabul etti. Akçatepe'nin Türk Bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye çıkarıldı. "Unutmayacağız" yazısıyla bir fotoğrafı perdeye yansıtıldı. Rol aldığı filmlerden kesitler sahneye yansıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği anma töreninde Akçatepe'ye veda için konuşmalar yapıldı.

"Tarık Akan'la göz göze konuşurlardı"

Törenin sunuculuğunu Hababam Sınıfı oyuncularından Ercan Gezmiş yaptı. Halit Akçatepe'nin GATA'da tedavisi sürerken Tarık Akan'ın ziyarete geldiğini anlatan Gezmiş, " Tarık ağabeyiyle karşılaştıklarında inanılmaz sevindi. Gözleriyle 45 dakika karşılıklı konuştular"dedi.

"Geleceğe umutla bakmamızı

sağlayan sanatçılardan biriydi"

Törende ilk olarak evsahabi sıfatıyta Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuştu. Nuhoğlu, " Bizim için gelişmemizde, eğitim yaşamımızda ve şuanda yaşamımızda etkileri oldu. Bu bir ekol. Türkiyenin aydınlık yüzünü gösteren, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sanatçılardan biriydi" diye konuştu.

Genco Erkal: İnsan kucaklamak isterdi

Ünlü Tiyatro oyuncusu Genco Erkal da Akçatepe'nin az bilinen tiyatro geçmişine vurgu yaparak, "Onu gören insan kucaklaşmak isterdi. Gözleri pırıl pırıl her zaman çok doğaldı. Oyunculuğun er meydanı tiyatrodur. Onu Güdük Necmi olarak tanıyanlar o tarafını bilmeyecekler. Tiyatromuzun temel direklerinden biriydi. Asıl onun oyunculuk gücünün orda görüldüğüne şahit oldum. Sadece güldürüde değil, her türde çok başarılıydı. Çok ciddi politik oyunlarda oynadık. Çok biliçli, çok açıktı. Her zaman onun mesleğine olan tutkusunu, disiplinine hayran olmuşumdur. Hiçbir gün provaya geç kalmadı, işini hep güzel yaptı.Mutlu bir hayat yaşadı. Çok güzel ailesi oldu. Pırıl pırıl kızları var. Güzel bir iz bıraktı dünyada. En önemlisi de bu arkanızdan güzel anılar bırakmak çok önemli. Ben ona bu son yolcuğunda iyi yolculuklar diliyorum. Işıklar içinde uyusun" şeklinde konuştu.

Erol Evgin: Sakladık biz onu

Halit Akçatepe'nin aile dostu ünlü Sanatçı Erol Evgin de törendeydi. Duygu dolu bir konuşma yapan Evgin şunları söyledi: "Halit Akçetepe benim yarım asırlık dostumdu. 'Renkli Dünya' adlı bir filmde birlikte oynadık. Çocuklarımız küçüktü, ailece görüşürdük. Güzel günlerdi. Halitçiğim büyük bir sanatçıydı. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. İçi dışı birdi. Tertemiz bir insandı. Hayata karşı mizahla durabilmiş, mizahı bir kalkan olarak kullanmış ömrünü sanatına adamış bütün sıkıntıları mizahla aşmış bir insandı.Karadeniz'de bir söz vardır; 'Yıldızlar yağsın üzerine' denir. Işıklar içinde uyusun. Yine Karadeniz'de 'Sakladık onu' derler. Sakladık biz onu. Halitçiğimizi sakladık. O filmleriyle yaşayacak. Kalbimizde sakladık onu."

Emel Sayın: Benim gerçek dostumdu

Yine Akçatepe'nin yakın arkadaşı Emel Sayın da törende bir konuşma yaptı. Sayın, " 'Sanat boyutundaki insanlar, Allah'ın görevlendirilmiş kadrosundandır' der bilge, Halit de o görevli sanatçılardan biriydi. O çok önemli bir aktördü. Çok güzel bir insandı. Benim de can dostumdu. Hep yanımda oldu. Ailesiyle birlikte ben onları çok sevdim. Benim gerçek dostumdu. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyusun canım arkadaşım" diye konuştu.

Alkışlarla uğurlandı

Törenin ardından Halit Akçatepe alkışlarla sahneden uğurlandı. Ercan Gezmiş, cenaze götürülürken " Adile Naşite'e selam söyle, Tarık Akan'a selam söyle, giden bütün çınarlara selam söyle. Gözün arkada kalmasın, biz Türk sinemasına sahip çıkacağız" diye konuştu.

Halit Akçatepe kimdir?

1 Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. Babası Sıtkı Akçatepe, Osmanlı’nın Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın torunu. Kamuoyu, tiyatro sanatçısı olan Sıtkı Akçatepe’yi ‘Hababam Sınıfı’nın ‘Paşa Nuri’ lakaplı tarih öğretmeni olarak tanıyor. Halit Akçatepe’nin annesi Leman Akçatepe de Yeşilçam filmlerindeki ‘anne’ rolleri ile biliniyor.

“Babamın tiyatrodan aldığı para yetmiyor, zar zor anca evi geçindiriyormuş. Annem bu parayla meyve alamıyormuş. Babama, ‘Çocuğun meyve yemesi lazım, ben de oyuncu olacağım, kazandığım para ile Halit’e meyve alacağım’ demiş. Annem sinemada çok başarılı oldu, içinde oyunculuk varmış"

Sinema dünyasına beş yaşında adım atan Akçatepe, dönemin yönetmenlerinden birinin babasına "Bize bir çocuk oyuncu lazım" demesiyle başlayan kariyerinde, 12 yaşına kadar 32 filmde rol aldı.

Eğitimini Fransız lisesi Saint Benoit’da sürdüren Akçatepe, bir yandan da Yeşilay’ın ‘Yeşil Sahne’sinde amatör olarak sahneye çıktı; 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik yaptı.

1963 yılında Avni Dilligil Tiyatrosu'nda kadroya giren Akçatepe, “tiyatronun karın doyurmadığını” bir röportajında şöyle anlatıyor:

“Tiyatro beni doyurmuyordu. Başlangıçta bunun için sinemaya ‘Evet’ dedim"

Akçatepe, 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. Ertem Eğilmez’in değişmez kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Akçatepe, 1970 yılına kadar 40 film çevirdi.

1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı.

1975'te 'Hababam Sınıfı’ filminde ‘Güdük Necmi’ karakterini canlandırdı. Akçatepe, lise öğrencisini oynadığı bu filmin çekimi sırasında 35 yaşındaydı.

“Babamı defnettim gittim oyunumu oynadım, annemi defnettim gittim filmimi çektim. Ameliyat olduğumda doktora ‘Yarın çekime gideceğim’ dedim, ‘Olmaz’ dedi. Ama ben karnımdan çıkan hortumlarla, idrar torbasıyla çıkıp sete gittim oynadım...”

Rol aldığı tiyatrolar, filmler...

Tiyatro



Tıpkı Sen Tıpkı Ben

Töre

Rosenbergler Ölmemeli

Filmografi

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Talih Kuşu (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Bizim Aile (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Hababam Sınıfı (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Mahallenin Namusu (1953)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

Dertli Pınar (1943)