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Dünya

Türk sinemacıya ırkçı saldırı!

Fransa’daki Odyssee sinemasının müdürü Faruk Günaltay’ın iki otomobili kundaklandı, evinin kapısına da gamalı haç çizildi..

22 Eylül 2010 03:00

T24 - Strasbourg’daki ünlü Odyssee sinemasının müdürü Faruk Günaltay, Fransa’daki ırkçı saldırıların son hedefi oldu! Günaltay’ın evinin önündeki iki otomobili önceki gece kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kundaklandı. Saldırganlar, Günaltay’ın evinin kapısına da Nazi sembolü olan gamalı haç çizdi.  

Türk sinemacıya ırkçı saldırı!

Strasbourg’da her yıl düzenlenen “Türk sinema haftası”nın kurucusu olan Günaltay, Hollywood’a karşı Avrupa sinemasını güçlendirmek üzere kurulan ve Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages’da uzun süre Türkiye’nin temsilciliğini yapmıştı. Eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay’ın torunu olan Günaltay, sinema sanatına gönül veren bir isim olarak tanınıyor. Günaltay’ın müdürlük yaptığı Odyssee ise Avrupa’daki önemli sanatsal filmleri Fransız seyircisiyle tanıştırmasıyla ünlü.

Fransa’da aşırı sağcı seçmenlerinin yoğun yaşadığı Strasbourg ketinde Müslüman ve Musevi mezarlıkları ve ibadet yerleri sık sık ırkçı saldırılara hedef oluyor...



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