Türk sinemacıya ırkçı saldırı!

T24

Strasbourg’da her yıl düzenlenen “Türk sinema haftası”nın kurucusu olan Günaltay, Hollywood’a karşı Avrupa sinemasını güçlendirmek üzere kurulan ve Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Eurimages’da uzun süre Türkiye’nin temsilciliğini yapmıştı. Eski başbakanlardan Şemsettin Günaltay’ın torunu olan Günaltay, sinema sanatına gönül veren bir isim olarak tanınıyor. Günaltay’ın müdürlük yaptığı Odyssee ise Avrupa’daki önemli sanatsal filmleri Fransız seyircisiyle tanıştırmasıyla ünlü.Fransa’da aşırı sağcı seçmenlerinin yoğun yaşadığı Strasbourg ketinde Müslüman ve Musevi mezarlıkları ve ibadet yerleri sık sık ırkçı saldırılara hedef oluyor...