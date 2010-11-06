-TÜRK SİNEMACILAR AVRUPA FİLM ÖDÜLÜNE ADAY BERLİN (A.A) - 06.11.2010 - Avrupa Film Akademesi'nin düzenlediği "Avrupa Film Ödülü 2010"adayları bugün açıklandı. Avrupa Film Akademisi'nden bugün yapılan resmi açıklamaya göre, Semih Kaplanoğlu "Bal" filmi ile en iyi yönetmen dalında aday olurken, Bal ayrıca en iyi film ve en iyi kamera dallarında da aday gösterildi. Fatih Akın'ın "Soul Kitchen" adlı filmi de en iyi film dalında aday olurken, oyuncu Sibel Kekilli, "Yabancı" adlı filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında ödüle aday gösterildi. Roman Polanski'nin "Ghostwriter" adlı filmi de 7 dalda ödüle aday gösterildi. Avrupa film ödülleri, 4 Aralıkta Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek bir törenle verilecek.