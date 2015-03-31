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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin frekans bandına sızıldığı ortaya çıktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 81 ilin valiliklerine yazı göndererek bu telefonların imhasını istedi

31 Mart 2015 13:09

Türkiye’de yasak olan yüksek frekanslı telsiz telefonlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin frekans bandına sızıldığı ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 81 ilin valiliklerine yazı göndererek bu telefonların imhasını istedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) tahsis edilen ve standartların üzerindeki bir bantta yer alan elektronik haberleşme frekans bandına dışarıdan sızma tespit edildi.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, özellikle Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri’nin kullandığı radar, haberleşme ve seyrüsefer sistemleri üzerinde engelleme, parazit ve kesintiye neden olan bu sızmanın, Türkiye’de ithalatı ve kullanımı yasak olan telsiz telefonlardan kaynaklandığı saptandı. Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili BTK'yi uyardı. BTK da hemen bir inceleme ekibi kurdu ve ilginç bir gerçek ortaya çıktı. TSK’nın frekanslarına sızan telsiz telefonların hastane, okul, üniversite ve havalimanlarında kullanıldıkları belirlendi. İzlemede Senao marka telsiz telefonlarının farklı modellerinden yapılan görüşmelerin TSK’nın frekansına girildiği belirlendi.

Bu gelişmeler üzerine BTK, tüm valiliklere bu telefonların derhal imha edilmesi için bilgi notları gönderdi. Uyarılarda telefonların bundan sonraki kullanımının tespiti halinde Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 63’üncü maddesince işlem yapılacağı kaydedildi. Maddeye göre yasak olan ve standartların üzerine çıkabilen bu telefonları kullananlara bin ile 5 bin iş günü para cezası uygulanıyor.

 

Jammer etkisi yapıyor

 

Açık alanda 12 km’ye kadar çekme kapasitesi olan telefonların ithalatı 2011 yılında yasaklandı ve BTK elektromanyetik dalga yayan cihazlara frekans standardı getirdi. Olması gereken frekans bandının dışına çıkan cihazların kullanılması nedeniyle özellikle hava ve deniz ulaşımında hayati önem taşıyan radar sistemleri bozuluyor. Bu tür cihazlar telsiz iletişiminin kesilmesine neden olabiliyor ve üst frekanslarına girerek jammer etkisi yapabiliyor.

 

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