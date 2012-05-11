Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beş generalinden biri cezaevinde

28 Şubat operasyonunun son dalgasında gözaltına alınanlardan 11’i tutuklandı. Tutuklananlardan 6’sı muvazzaf general. Şu ana kadar yapılan Ergenekon, Balyoz, İnternet Andıcı ve 28 Şubat gibi operasyonlarda toplam 68 muvazzaf general tutuklandı. TSK’daki generallerin yüzde 19’u şu anda hapiste...

Vatan gazetesinin haberine göre, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin yürüttüğü 28 Şubat soruşturmasının 4’üncü dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden 11’i önceki gece sabaha karşı tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan Korgeneral Tevfik Özkılıç, Tümgeneral Berkay Turgut, Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın, Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım, Tuğgeneral Metin Keşap, Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık, Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, Emekli Tümgeneral Erdal Şenel, Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar, Emekli Tümgeneral Çetin Saner cezaevine gönderildi.

TSK’nın komuta kademesinden 6 muvazzaf generalin daha tutuklanmasıyla cezaevindeki general sayısı 68’e çıktı. 725 bin asker ve sivil görevliden oluşan TSK’da, Balyoz, İnternet Andıcı gibi birleştirilen Ergenekon Davası ve 28 Şubat Soruşturması’nda toplam 68 muvazzaf general tutuklanmış oldu.

TSK’da 362 general var

TSK’da 362 general ve amiral kadrosu bulunuyor. Son dalgayla birlikte şu anda TSK karargahlarında görev yapan general ve amiral sayısı da 294’e düştü. Yani, TSK’nın komuta kademesinin yüzde 19’u, başka bir deyişle yaklaşık 5’te biri tutuklu. Çeşitli askeri cezaevlerinde 2 Orgeneral, 14 Korgeneral ve Koramiral, 24 Tümgeneral ve Tümamiral ile 28 Tuğgeneral ve Tümamiral yatıyor. Yurt dışında olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Tümgeneral Mustafa Bakıcı da teslim olursa bu rakam 69’a çıkacak.