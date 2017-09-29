Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışa madalya

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağış yapan Bayram Dönmez\'e madalya ve berat belgesi Vali Aydın Baruş tarafından verildi.

Türk Silahlı Kuvveterini Güçlendirme Vakfı, hayırsever Bayram Dönmez adına düzenlediği berat belgesi ve bronz madalyayı Bolu Valiliği\'ne gönderdi. Vali Baruş, yaptığı bağış nedeniyle vakıf tarafından gönderilen madalya ve berat belgesini makamında Bayram Dönmez\'e teslim etti. Aynı zamanda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bolu Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı olan Vali Aydın Baruş, duyarlı davranışı nedeniyle Dönmez\'i tebrik ederek, \"Bağışınız topluma örnek olan bir davranıştır. Sizleri tebrik ediyor, yaşantınızda mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum\" dedi.



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