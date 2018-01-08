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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 bin 761 subay, 5 bin 922 astsubay alınacak

Başvurular yarın başlayacak

08 Ocak 2018 15:55

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay ve astsubay ihtiyacı için dış kaynaktan alım yapılacak.  Konuya ilişkin açıklama da bulunana Canikli,  "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Başvurular yarın başlayacak. Aday belirleme sınavı ise 18 Mart 2018'de.

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