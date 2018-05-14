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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Deniz Aslanı 2018'de gövde gösterisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- EGE Denizi'nin uluslararası karasularında, Türkiye'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Arama Kurtarma Teşkil

14 Mayıs 2018 12:22

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- EGE Denizi\'nin uluslararası karasularında, Türkiye\'nin en kapsamlı şekilde icra ettiği Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Arama Kurtarma Teşkilatı\'nda yer alan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün katılımıyla fiili olarak başladı.
Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, kıyıdan 10 deniz mili uzaklıkta Ege Denizi\'nin uluslararası sularında gerçekleştirdi. Arama kurtarma faaliyetleri konusunda en kapsamlı tatbikat olan Deniz Aslanı - 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı, Midilli ve Sakız adaları ile Karaburun Yarımadası arasında kalan sahada yapılacak. Tatbikat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın sevk ve idaresinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botunun katılımıyla yapılacak. Tatbikat, Türk arama kurtarma teşkilatı unsurlarının müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermeyi amaçlıyor.
İKİ SENARYO İCRA EDİLECEK
İki farklı senaryoda gerçekleştirilecek olan tatbikatta, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 firkateyn, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, 2 ulaştırma uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 8 bot, 4 helikopter, 2 uçak, 1 Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) timi , 1 Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapacak. Tatbikatı Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay\'ın yanı sıra 15 ülkeden de 22 yabancı gözlemci bulundu. 

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