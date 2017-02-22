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BBC Türkçe

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü yasağı kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

22 Şubat 2017 16:36

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "TSK Kıyafet Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri, resmi üniformalarıyla birlikte şapka, bere veya kep altına başlarına taktıkları üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilecek" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) başörtüsü yasağı ilk olarak 11 Kasım 2016'da sivil personel için kaldırılmıştı.

Ağustos 2016'da da orduevleri, kışla gazinoları gibi askeri alanlarda başörtüsüne izin çıkmıştı.

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