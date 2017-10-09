Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları İdlib'de

Genelkurmay Başkanlığı, 8 Ekim 2017 itibariyle Türk askerinin İdlib'de keşif faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ve İran ile birlikte Güvenliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer aldığı belirtilen açıklamada, "Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

Bölgedeki askeri unsurların harekâtlarının, Astana sürecindeki 'Garantör' ülkecelerce mutabık kalınan kurallara göre sürdürüleceği ifade edilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler" açıklaması yapıldı.

Türk askeri İdlib batısında, Rusya doğusunda olacak. Türk askeri 14 ayrı noktada, 6 ay boyunca görev yapacak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

30 Aralık 2016 tarihinde Suriye’de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi maksadıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci başlatılmıştır.

Süreç kapsamında; ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye’de “Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri” belirlenmiştir.

Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekât kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 08 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.