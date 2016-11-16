Türk Silahlı Kuvvetleri 30 bin personel alacağını açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaati mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamındaki ihraçlardan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) personel ihtiyacının karşılanması için 30 bin 159 personel alımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığınca, TSK'nin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda kara ve deniz harp okullarının 1, 2 ve 3'üncü sınıflarına üniversitelerin uygun bölümlerinden, astsubay meslek yüksek okullarının 1'inci sınıflarına yüksekokulların uygun bölümlerinden öğrenci alınması öngörülüyor.

TSK'nin personel ihtiyacını karşılamak için bin 322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli erbaş/er alınması hedefleniyor. Ayrıca harp okullarına 3 bin 491 ve meslek yüksekokullarına bin 811 öğrenci alımı yapılması planlanıyor. 411 astsubayın subaylığa, 511 uzman erbaşın astsubaylığa geçişi olmak üzere, bu yıl içinde 30 bin 159 personelin temini değerlendiriliyor.

Bordo bereye yoğun ilgi

Bu arada, Özel KuvvetlerKomutanlığının personel ihtiyacının karşılanması için Milli Savunma Bakanlığınca başlatılan muvazzaf subay ve astsubay alım süreci de devam ediyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa Bakanlık tarafından personel alımıyapılırken, Komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini de ilk olma özelliği taşıyor.

Bu kapsamda Komutanlığa 200 muvazzaf subay ve 500 muvazzaf astsubay alınması planlanıyor. Muvazzaf subaylığa başvuru için en az lisans mezunu olunması ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alınması gerekiyor. Astsubaylığa başvurular için ise en az ön lisans mezunu olma ve ilgili KPSS puan türünden en az 50 alma şartı aranıyor.

Bu kapsamda 1 Kasım'da başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Bordo bereli olmak için bugün kadar 6 bin 129 kişi subay adayı ve 11 bin 368 astsubay adayı olarak başvurdu. Başvuru süresi 30 Kasım'da sona erecek.