Türk savcıları Peres ve Olmert’in peşinde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığı ve insanlığa karşı suç işlediği yönündeki suç duyurusu üzerine İsrailli yetkililer hakkında inceleme başlattı.



Kısa adı Mazlum-Der olan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, geçen hafta İsrail saldırıları sonucu ölen 134 Filistinli adına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun davalı bölümünde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakanı Ehud Olmert, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail Genelkurmay Başkanı ile Askeri İstihbarat Başkanı ve sorumlu generaller yer aldı. Suç duyurusunda sorumluların Türkiye’ye girdiğinde yakalanmaları istendi.



11. Ağır Ceza bakacak



Dosyanın işleme konulmasına karar veren savcılık, dosyayı önce özel yetkili olmayan Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı’na gönderdi. Ancak dosya daha sonra İsrail saldırıları sonucunda savaş suçu işlendiği iddia edilen Filistin’in bir bakanın öldürülmüş olması nedeniyle terör suçlarına bakmakla yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı’na gönderildi. Filistin İçişleri Bakanı Said Siyam, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bir saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.



İlk inceleme olacak



İnceleme, TCK’nın 13. maddesi uyarınca yürütülüyor. Bu maddeye göre soykırım ve işkence suçu yurtdışında işlense bile uluslararası sözleşmeler dayanak gösterilerek bu suçu işleyenler Türkiye’de yargılanabiliyor. İnceleme dosyası, soykırım, işkence, toplu cinayet ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili uluslararası sözleşmeler çerçevesinde başlatılan ilk inceleme olma özelliğini taşıyor. İnceleme İsrailli yetkililerin ifadesi alınamadığı için takipsizlikle sonuçlansa bile savcılığın yapacağı soykırım saptaması dünyada bir ilk olacak.

