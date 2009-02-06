T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk savcıları Peres ve Olmert’in peşinde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Filistin’de soykırım yaptıkları gerekçesiyle İsrailli yetkililer hakkında inceleme başlattı.

06 Şubat 2009 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail’in Filistin’de soykırım yaptığı ve insanlığa karşı suç işlediği yönündeki suç duyurusu üzerine İsrailli yetkililer hakkında inceleme başlattı.

Kısa adı Mazlum-Der olan İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, geçen hafta İsrail saldırıları sonucu ölen 134 Filistinli adına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun davalı bölümünde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Başbakanı Ehud Olmert, Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrail Genelkurmay Başkanı ile Askeri İstihbarat Başkanı ve sorumlu generaller yer aldı. Suç duyurusunda sorumluların Türkiye’ye girdiğinde yakalanmaları istendi.

11. Ağır Ceza bakacak

Dosyanın işleme konulmasına karar veren savcılık, dosyayı önce özel yetkili olmayan Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı’na gönderdi. Ancak dosya daha sonra İsrail saldırıları sonucunda savaş suçu işlendiği iddia edilen Filistin’in bir bakanın öldürülmüş olması nedeniyle terör suçlarına bakmakla yetkili 11. Ağır Ceza Mahkemesi Savcılığı’na gönderildi. Filistin İçişleri Bakanı Said Siyam, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği bir saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İlk inceleme olacak

İnceleme, TCK’nın 13. maddesi uyarınca yürütülüyor. Bu maddeye göre soykırım ve işkence suçu yurtdışında işlense bile uluslararası sözleşmeler dayanak gösterilerek bu suçu işleyenler Türkiye’de yargılanabiliyor. İnceleme dosyası, soykırım, işkence, toplu cinayet ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili uluslararası sözleşmeler çerçevesinde başlatılan ilk inceleme olma özelliğini taşıyor. İnceleme İsrailli yetkililerin ifadesi alınamadığı için takipsizlikle sonuçlansa bile savcılığın yapacağı soykırım saptaması dünyada bir ilk olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24