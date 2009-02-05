Türk savaş uçakları PKK'yı bombaladı

IRAK Devlet Başkanı Celal Talabani'nin partisi olan Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (IKYB) resmi internet sitesi, 2 Türk savuş uçağının dün öğleden sonra Türkiye-İran-Irak üçgeninde yer alan ve PKK'nın Hakurk kampını bombaladığını ileri sürdü.



Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB)'nin resmi internet sitesi, bugün Türkiye saatiyle saat 14.00 sıralarında 2 Türk savaş uçağının Irak hava sahasına girerek Türkiye-İran-Irak sınır üçgeninde yer alan Sidekan bölgesini bombaladığını ve bombalamanın halen devam ettiğini iddia etti. Savaş uçaklarının Hakurk ve Elmuşe bölgelerini bombardıman altına alındığını duyuran site, İran ordusunun da bugün Kandil dağını top atışı altına aldığını da iddia etti.

