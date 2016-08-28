Türk savaş uçakları Menbic'in kuzeyinde 'YPG'yi vurdu'

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının Suriye'de Menbic'in kuzeyine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye'de ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yazılı açıklamasında, Türk savaş uçaklarının Cerablus'un güneyindeki bir köyü vurduğunu belirtti.

Reuters'a bilgi veren Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Türk uçaklarının, Cerablus'un güneyindeki Menbiç kentinin kuzeyindeki bölgeleri vurduğunu belirtti.

Yine Reuters'a konuşan askeri kaynaklar ise Türk savaş uçaklarının Cerablus'un güneyindeki cephanelikleri ve komuta merkezinin imha edildiğini söyledi ancak bombardımanla ilgili ayrıntı vermedi.

Ajansın aktardığına göre SDG'nin parçası olan Cerablus Askeri Meclisi, el Amerne köyüne düzenlenen saldırıda 'sivil kayıplar olduğunu' iddia etti. Açıklamada, "bu bölgenin kaderini tehdit eden tehlikeli bir gerilim" dendi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin iddiasına ilişkin henüz Türk yetkililerden bir açıklama gelmedi.

TSK, Perşembe günü de Menbic'in kuzeyinde YPG mevzilerini vurmuştu.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı da, Türkiye sınırından Suriye'ye doğru uçan kimliği tespit edilemeyen savaş uçakları gördüğünü, daha sonra da patlama sesleri duyduğunu söyledi.

El Amerne köyü, Cerablus'un yaklaşık 10 km güneyinde bulunuyor.

Köyde YPG'nin parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin mevzileri bulunduğu belirtiliyor.

Diğer yandan TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve ABD öncülüğündeki koalisyonun hava desteğiyle başlattığı Cerablus harekâtının dördüncü gününde, ÖSO, IŞİD'in elindeki beş köyün daha kontrolünü ele geçirdi.

Yetkililer, Türk Kızılayı'nın da Cuma gününden bu yana Cerablus'da gıda yardımı yapmaya başladığını ifade etti.