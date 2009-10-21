'Türk savaş uçakları Kandil'e bomba yağdırdı!'

Irak Devlet Başkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtsever Birliği’nin (KYB) internet sitesi, Kandil Dağı’ndaki PKK hedeflerinin savaş uçaklarınca vurulduğunu öne sürdü.



Talabani’nin sitesi uçakların hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilemediğini belirtirken, bir başka Kürt sitesi Türk savaş uçaklarının PKK’lıların bulunduğu bölgeleri vurduğunu iddia etti. KYB’nin resmi internet sitesi, dün öğle saatlerinde savaş uçaklarının Kandil’deki çeşitli noktaları bombaladığını iddia ederken, bu uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi alınamadığını yazdı. Buna karşılık Kuzey Irak’taki ‘Denge Azad’ adlı Kürt haber internet sitesi ise, sınır geçen Türk savaş uçaklarının, Kandil bölgesi ile sınırdaki ‘Sengaser’ ve ‘Jerava’ kasabalarının kırsal kesimlerini bombaladığını yazdı.



Bombardımanın öğle saatlerinde yapıldığı ileri sürülürken, bölgedeki kaynaklar 4 ayrı noktanın hedef alındığını belirtti. Ölü ve yaralı olup-olmadığı konusunda bilgi alınamadığı ifade edildi.