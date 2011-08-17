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Türk savaş uçakları Kandil ve Zap'taki PKK hedeflerini bombaladı!

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden bu akşam ard arda F-16 savaş uçakları havalandı.

17 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkari Çukurca'daki 10 askerin şehit olmasının ardından "Ramazan ile ilgili sabrımız bitmiştir, artık söz bitti, uygulama zamanı" diyen Erdoğan hükümeti harekete geçti. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk savaş uçakları Kandil ve Zap'taki PKK kamplarını vuruyor.

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Türk savaş uçakları başta Kandil ve Zap ile bu bölgelerin çevresinde bulunan PKK hedeflerini vurdu. Diyarbakır'da, son zamanlarda görülmeyen hareketlilik dün saat 20.00 sularında başladı.

Diyarbakır İkinci Taktik Hava Komutanlığı'ndaki 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan 181. filonun gece görüşüne sahip uçakları hava harekatına başladı.

Hedefte, bir süredir hem Türk heronlarının hem de ABD’ye ait insansız hava uçaklarının Kuzey Irak üzerinde yaptığı istihbarat çalışması sonucu belirlenen yerlerin olduğu, demokratik özerklik ikna kamplarının da vurulduğu kaydedildi.

Türk savaş uçaklarını gece yarısından sonra üslerine döndüğü, harekatta sivillere zarar gelmemesi için lazer güdümlü bombaların kullanıldığı kaydedildi.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı hava harekatını doğrulayan haberler geçti.


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