Türk savaş uçakları Hakurk'u vurdu!

T24 - Türk savaş uçaklarının bu sabah, Türkiye-İran-Irak sınır üçgeninde bulunan Hakurk bölgesinde önce keşif uçuşları yaptığı sonra bombaladığı iddia edildi.



Irak Devlet Başkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtsever Birliği'nin internet sitesi bu sabah saatlerinde Irak hava sahasına giren Türk savaş uçaklarının PKK'lı teröristlerin gizlendiği Hakurk, Sidekan, Sinin, Lolan bölgeleri üzerinde keşif uçuşu yaptığı ve yaklaşık 1 saat sonra ise bu bölgeleri havadan bombaladığını öne sürdü. Türk savaş uçaklarının havadan bombaladığı bölgenin, İran'ın PKK'nın İran'da faaliyet gösteren kolu PJAK'a yönelik başlattığı operasyonların gerçekleştiği bölgelere yakın olduğu belirtildi.





İran topçuları peşmerge üssünü vurdu



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik hava operasyonları sürerken, İran ordusunun PJAK'a yönelik Kuzey Irak topraklarında başlattığı ve daha çok Kandil Dağı eteklerini kapsayan kara operasyonu ve topçu saldırısı sürüyor. Kuzey Irak'taki resmi kaynaklar, İran'ın topçu saldırıları sonucu bir Peşmerge üssünün de vurulduğunu açıkladı. İran topçusunun hedefi olan Peşdere'ye bağlı Suneya köyündeki bir Peşmerge üssü, bugün İran topçusunun hedefi oldu. Bombanın isabet ettiği Peşmerge üssünde can kaybının olmadığı belirtildi. İran Ordusu'nun iki günden bu yana Zevke, Alyereş, Sune ve Şene köylerinin kırsalı ile Kandil bölgesini bombaladığı belirtildi. İran'ın saldırılarını artırması üzerine PKK da dün açıklama yaparak İran'a karşı savaşacaklarını belirtmişlerdi.





