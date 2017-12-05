Türk savaş uçakları Asos bölgesinde yığınak yapan PKK'ya büyük darbe vurdu 

Murat VAROL / ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak\'taki Asos bölgesine düzenlediği hava harekatlarında PKK\'ya ait 77 hedefi vururken 80\'den fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Asos bölgesine yığınak yapan PKK terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Türk savaş uçaklarınının son dönemlerde sınır hattı haricinde ilk kez Kuzey Irak\'ta daha içeriye girerek PKK hedeflerini vurduğu belirtildi.

ASOS BÖLGESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Kuzey Irak\'taki Asos bölgesine PKK terör örgütünün yığınak yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri düğmeye bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri Asos bölgesine geniş kapsamlı 2 ayrı hava harekatı düzenlendi.

80\'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Asos bölgesine ilk hava harekatı 27 Kasım 2017 tarihinde düzenlendi. Türk savaş uçaklarının katıldığı hava harekatında PKK\'ya ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu hava harekatına yapılan ikinci bilgilendirmede ; bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında hava harekatı sonucunda bölge sorumlularının da yer aldığı 80\'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği belirtildi. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı 2 araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İKİNCİ HAVA HARETINDA 36 HEDEF TAHRİP EDİLDİ

Asos bölgesine dün düzenlenen ikinci hava harekatında ise PKK\'ya ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef başarıyla tahrip edildi.

TÜRKİYE SINIRINA 150 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Kuzey Irak\'taki Erbil, Kerkük ve Süleymaniye üçgeninde bulunan Asos bölgesi Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta. Son dönemlerde PKK terör örgütünün bu bölgede yığınak yaptığı tespit edilmesi üzerine Türk savaş uçaklarının düzenlediği iki ayrı hava harekatında PKK\'ya ait toplam 77 hedef vurulurken 80\'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Asos bölgesinde PKK terör örgütüne büyük darbe vurulurken Türk savaş uçaklarınının son dönemlerde sınır hattı haricinde ilk kez Kuzey Irak\'ta daha içeriye girerek başarılı bir operason gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI

