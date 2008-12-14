Bodrum'un Gümüşlük Beldesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda çipura avlayan Yunan balıkçılar yine Türk karasularını ihlal etti. Kilimli Adası'ndan yola çıkan 27 metre uzunluğundaki `Locania' adlı Yunan balıkçı teknesiyle Türk savaş gemisi Kardak'ta karşı karşıya geldi.



Kardak Kayalıkları'nda iki hafta önce başlayan çipura krizi bugün de Yunanlı balıkçılar ve sahil güvenlik botunun Türk karasularını ihlal etmesi ile devam etti. Yunanistan'ın İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarından gelen 16 balıkçı kayığı ve bir büyük tekne sabah saatlerinden itibaren Kardak Kayalıkları'nda çipura için ağ attı. Yunan balıkçılar sık sık Türk karasularını ihlal etti.



Saat 11.30 sıralarında ise Kilimli Limanı'ndan yola çıkan 27 metre uzunluğundaki `Laconia' adlı Yunan balıkçı teknesi, Kardak'tan Türk karasularına doğru iki mil daha içeri girerek Gümüşlük'e yakın mesafedeki Çavuş Adası açıklarında 1 saat avlandı. Yunan sahil güvenlik botu da balıkçılara korumalık yaptı. Saat 12.20 sıralarında ise Çavuş ve Çatal adası yakınlarında avlanan Türk balıkçılar, Yunan botunun bölgeye gelmesiyle tedirgin olup Turgutreis ve Gümüşlük limanlarına doğru çekildi.



Marmaris Aksaz'dan geldiği tahmin edilen bir Türk savaş gemisi, Kardak Kayalıkları'na yaklaştı. Türk savaş gemisinin bölgeye gelmesiyle, Yunanlı balıkçıların Kardak yakınlarından ayrılarak kendi sularına geçti. Kardak'ın 20 metre yakınından geçen Türk savaş gemisi, bölgede 20 dakika bekledikten sonra rotasını Didim'e çevirerek bölgeden ayrıldı.

