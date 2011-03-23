Türk savaş gemileri Libya açıklarında

T24

Davutoğlu: Kontrol NATO'da olmalı, 'Haçlı Seferi' olursa sorumlu değiliz



Tezkere yarın TBMM'de



NATO filoları Libya yolunda

Hava operasyonu sürüyor

"Kaddafi sivillere saldırıyı sürdürüyor"



NATO'nun rolü için formül belirlendi

Clinton : Devir birkaç gün içinde

Müttefikler Londra'da toplanacak

Oramiral Yiğit, Pakistan Milli Günü kutlamasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya'daki operasyon konusunda, tezkere çıktığında göreve başlamak için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Yiğit, "2 gemimiz zaten Libya'da, diğer 2 gemi ve denizaltı da hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı" dedi.Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bölgedeki Türk savaş gemilerinin insani amaçlı görev yürüteceğini belirtti.Türkiye'nin BM kararı doğrultusunda Libya'ya uygulanacak silah ambargosunu denetleme misyonuna bir denizaltı ve gemilerle katılacağı açıklandı. Konuyla ilgili tezkerenin yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geleceği bildirildi. AFP'ye konuşan NATO sözcüsü Türkiye'nin Libya'ya 4 fırkateyn, 1 yardımcı gemi ve 1 denizaltı göndereceğini söyledi.Sözcü General Pierre St-Amand, düzenlediği basın toplantısında silah ambargosunu denetlemek için Libya açıklarındaki deniz operasyonuna altı ülkeden toplam 16 savaş gemisi ve denizaltının katılacağını bildirdi. Devriye filolarının görevinin Akdeniz üzerinden Libya'ya silah girişini önlemek olduğu ifade edildi.AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleyecek NATO deniz gücünde TSK unsurlarının da görev almasını öngören tezkerenin TBMM'ye sunulmasının ardından yarın Genel Kurul'da görüşülmesinin planlandığını bildirdi.Bugün sabah saatlerinde ise bir NATO yetkilisinden yapılan açıklamada NATO'ya ait filoların Birleşmiş Milletler’in kararı doğrultusunda silah ambargosunu uygulamak için Libya kıyılarında devriye turlarına başlayacağı belirtildi. Associated Press ajansının haberine göre adının açıklanmasını istemeyen diplomat, deniz devriye operasyonunun NATO’nun İtalya’nın Napoli şehrinde bulunan operasyonel merkezinden yürütüleceğini söyledi.Deniz operasyonunun müttefiklerin dün üzerinde anlaştıkları plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Operasyon kapsamında iki NATO deniz filosunun Akdeniz’de devriye görevi yapması öngörülüyor.Filolar iki fırkateyn, altı mayın tarama gemisi ve bir tedarik gemisinden oluşuyor.Gemiler Libya açıklarında seyrederken müttefiklerin hava operasyonunun da sürdüğü ifade edildi.Reuters kent sakinlerinin ifadelerine dayanarak koalisyona ait bir uçağın isyancıların elinde bulunan Misrata şehrinde Kaddafi yanlılarının bulunduğu bir noktaya iki hava operasyonu düzenlediğini aktardı.Misratalılar, sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarının ardından Kaddafi'nin topçu birlikleri ve tanklarının ateşinin durduğunu ifade etti.Diğer yandan Libya'daki İngiliz hava gücünün komutanı Tümgeneral Greg Bagwell, uluslararası koalisyonun Libya hava kuvvetlerini yok ettiğini ve koalisyona ait uçakların sivil halkı tehdit eden Kaddafi'ye bağlı kara güçleri üzerine operasyonu sürdürdüğünü söyledi.ABD Deniz Kuvvetleri’nden Tuğamiral Gerard Hueber de Libya lideri Muammar Kaddafi'nin ordusunun, BM Güvenlik Konseyi'nin "sivillere saldırmaya son verilmesi" kararını ihlal etmeye devam ettiğini belirtti.Hueber, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun, BM'nin Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ettiği kararı çerçevesinde Kaddafi güçleri üzerinde baskı kurduğunu söyledi.Tuğamiral Hueber, koalisyon güçlerinin Libya mekanize güçlerini, topçu birliğini ve seyyar radar sistemlerini hedef aldığını ifade etti.NATO'nun Libya operasyonunda oynayacağı rolle ilgili yapı üzerinde de uzun görüşmelerin ardından dün uzlaşma sağlandı. NATO'nun süreçteki rolünün hafifletilmesini isteyen Fransa ile NATO'nun uçuş yasağının uygulanmasında rol üstlenmesine karşı çıkan Türkiye'nin itirazlarının etrafından dolanan bir formül ortaya çıktı.Plana göre, operasyonda NATO'nun askeri donanımı kullanılacak ancak siyasi kararlar Arap ülkelerini de içerecek şekilde uluslararası koalisyona üye ülkeler tarafından alınacak.Fransa hükümet sözcüsü François Baroin'ın bugün yaptığı açıklamada da NATO'nun Libya operasyonlarında "teknik rol" oynayacağı belirtildi.ABD Dışişleri Bakanı Clinton dün akşam katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin Libya operasyonunun komutasını birkaç gün içinde bir başka ülkeye devredebileceğini açıkladı.Bakan Clinton, “Birkaç gün içinde bu iş halledilecek. Cumartesi mi yoksa bir başka gün mü olacağını komutanlarımızın yanı sıra müttefiklerimiz ve ortaklarımızın yapacağı değerlendirmeler belirleyecek” dedi.Clinton, liderliği kimin üstleneceği konusundaki detayların henüz netleşmediğini ancak NATO’nun ön saflarda olacağını belirtti.Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya’ya operasyonu sürdüren uluslararası koalisyonun temsilcilerinin haftaya Salı Londra’da bir araya geleceğini söyledi. Juppe, Fransa parlamentosuna yaptığı açıklamada, “İngiliz meslektaşımla birlikte Salı günü Londra’da bir toplantı düzenleme inisiyatifini aldık” dedi.Juppe toplantıya koalisyonun bütün üyelerinin yanında Afrika Birliği, Arap Birliği ve ilgili Avrupa ülkelerinin katılacağını söyledi.ABD Savunma Bakanı Robert Gates de Libya'daki durumu görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.Gates, koalisyon güçlerinin Libya'ya yönelik operasyonunun sona erme zamanının belli olmadığını belirtti.