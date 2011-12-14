-Türk satrancında büyük başarı İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Ukrayna'da geçen hafta düzenlenen turnuvada başarılı olarak ''büyük usta'' unvanını alan Betül Cemre Yıldız, Türk satrancında büyük bir başarıya imza attı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Yıldız, son dönemde uluslararası turnuvalarda aldığı başarıları Ukrayna'da elde ettiği büyük usta unvanıyla taçlandırdı. Betül Cemre Yıldız, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki tesislerinde basın mensuplarının önüne çıktı. Yıldız, büyük usta unvanının geç elde ettiği bir başarı olduğunu ve daha önce buna ulaşmasının gerektiğini söyledi. Betül Cemre Yıldız, Ukrayna'daki turnuva öncesinde başarıya ulaşmak için kararlı olduğunu belirterek, ''Büyük olmak için çok istekliydim. Üst üste maçları kazandım. Son mücadeleyi kazanarak büyük usta oldum. Son maçta beraberlik bile yetiyordu. Ama kazanarak büyük usta oldum'' dedi. Turnuvalarda her zaman baskı hissettiğini, ancak bunun kendisine başarı getirdiğini kaydeden genç sporcu, şunları söyledi: ''İlk etaptaki hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi uluslararası usta olmak istiyorum. Daha sonra erkekler kategorisinde de büyük usta olmayı hedefliyorum. Eğitimimi de bitirdim. Artık daha rahat turnuvalara hazırlanabilirim. Başarıda bize destek olan İş Bankası'na da teşekkür ediyorum.'' Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı ise 2000 yılında 8-9 yaşında olan isimlerin artık dünya tarafından tanına sporcular haline geldiğini söyledi.