-TÜRK ŞARAPLARINA REKOR ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Türk şaraplarını dünya markası yapmak için yurt dışında çalışmalar yürüten Wines of Turkey (WOT) ve üreticilerin, katıldıkları Londra Uluslararası Şarap Fuarı'ndan 150 ödülle dönerek ''tarihi bir rekora'' imza attığı bildirildi. WOT'dan yapılan yazılı açıklamada, WOT çatısı altında fuara katılan Doluca, Kavaklıdere, Kayra, Pamukkale, Sevilen, Selendi, Vinkara ve Yazgan'ın, şaraplarını görücüye çıkardığı, fuarın ilk gününde İngiltere'de düzenlenen International Wine Challange 2011, Decanter World Wine Awards ve International Wine&Spirits yarışmalarının sonuçlarına göre, Türk şaraplarının büyük başarı elde ettiği ve Decanter World Wine Awards'tan 67, International Wine Challenge'dan 52, International Wine&Spirits Competition'dan da 31 ödül kazandığı belirtildi. Açıklamada, Londra Uluslararası Şarap Fuarı'nda, Anadolu'daki 7 bin yıllık şarap tarihinden ve 800'ü aşkın yerli üzüm çeşidinden bahseden WOT'un etkinliklerinin, dünyanın ''en büyük'' şarap yarışması olan International Wine Challenge'ın web sitesi www.internationalwinechallenge.com/blog/'da pazara yeni giren bir ülke için örnek kampanya olarak gösterildiği ifade edildi.