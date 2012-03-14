Türk şaraplarına 2 yılda 300 ödül

T24- 35 ülkeden 350 gurmeyi 9-11 Kasım’da İzmir’e getirecek Uluslararası Dijital Şarap İletişimi Konferansı (EWBC 2012) şarap ihracatını artırmayı hedefliyor. EWBC Türkiye Sözcüsü Taner Öğütoğlu, “İhracat 10 yılda 100 milyon doları bulur” dedi.

Dünyanın turizm, gurme gıda ve şarap sektöründeki önemli yazarları ve kanaat önderlerinin aralarında bulunduğu 35 ülkeden yaklaşık 350 katılımcı, Uluslararası Dijital Şarap İletişimi Konferansı (EWBC 2012) için Türkiye’ye geliyor. Konferansın 9-11 Kasım 2012’de İzmir’de gerçekleşeceğini belirten Türk Şarapları Platformu (Wines of Turkey- WoT) Direktörü ve EWBC Türkiye Sözcüsü Taner Öğütoğlu, “Üzüm üretiminde dünyada önemli bir noktadayız. Şarap ihracatımız ise sadece 8 milyon dolar. Konferans Türk şaraplarının ve mutfağının tanıtılması açısından da büyük önem taşıyor. Türk şarabının adını daha fazla duyurup ihracatı artıracağız” dedi.

Hedef 100 milyon dolar

EWBC’nin daha önce turizm ve şaraplarıyla öne çıkan İspanya, Portekiz, Avusturya ve İtalya’da gerçekleştirildiğini anlatan Taner Öğütoğlu, şu bilgileri verdi: “EWBC’nin 5’incisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türk Şarapları Platformu ev sahipliğinde yapılacak. En son teknolojik gelişmeleri takip eden, şarap ve yeme içme alanında uzmanlaşmış basın mensupları ve bloggerlar, üreticiler, pazarlama uzmanları ve turizm profesyonelleri İzmir’e gelecek. Bu konferans Türk şarabını dünya pazarlarına tanıtmak için çok önemli. bu tanıtımlar ve üretim desteğiyle 10 yılda şarap ihracatımız 100 milyon doları yakalaması mümkün.”

2 yılda 300 ödül aldık

ürk şaraplarının dünyaya açılmasında kaliteli üretimin öne çıkacağını belirten Taner Öğütoğlu, şu bilgileri verdi: “Sektörümüzün son 2 yılda aldığı 300’den fazla ödül ve 2011 yılında yüzde 25 artan ihracat cirosu kalitenin bir göstergesidir. Türkiye bağ kapasitesi bakımından dünya 4’üncüsü durumunda. Üzüm üreticisi olarak ise 6’ncı sırada yer alıyor. Ancak ürettiği üzümün sadece yüzde 3’ünü Arap üretiminde kullanıyor. Sektörün önemli bir desteğe ihtiyacı bulunuyor. Bu ülke ekonomisi için çok önemli bir kaynak.”

Yeni Zelanda iyi örnek

Uluslararası Dijital Şarap İletişimi Konferansı’nın kentleri, şarap ve gurme turizmi alanında öne çıkardığını anlatan Taner Öğütoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye’nin 15’te biri kadar bağı olan ülkeler bizden 100 kat fazla değerde, yaklaşık 1 milyar dolar ihracat yapıyor. Örneğin, 2010 yılında Yeni Zelanda

33 bin hektar bağ alanı ile 867 milyon dolarlık şarap ihracatı yaparken; Türkiye 505 bin hektar bağ alanı ile sadece 8 milyon dolarlık yapabiliyor.”

Hangi ülke ne kadar şarap ihraç ediyor

Fransa: 8.2 milyar dolar

İtalya: 5.3 milyar dolar.

İspanya: 2.4 milyar dolar.

ABD: 1.1 milyar dolar.

Almanya: 945 milyon dolar.

Yeni Zelanda: 867.5 milyon dolar.

Arjantin: 864 milyon dolar.

Güney Afrika: 550 milyon dolar.

Türkiye: 8 milyon dolar.

Üreticiler birleşti Türk şarabını tanıtıyor

TÜRK Şarapları Platformu’yla önemli işler gerçekleş-tirdiklerini anlatan Taner Öğütoğlu, “Platformumuz Türkiye’nin önde gelen şarap üreticilerinden Arcadia, Doluca, Gülor, Kavaklıdere, Kayra, Kocabağ, LA, Pamukkale, Sevilen, Suvla, Urla, Vinkara ve Yazgan’ın Türk şaraplarını kaliteyle anılan jenerik bir marka yaparak tanıtmak ve ihracatı artırmak için bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu amaç doğrultusunda 2008’den itibaren İngiltere, Almanya, Fransa, Hong Kong ve Türkiye’de çeşitli etkinlikler düzenledik, bu etkinliklerde Türk şaraplarını tanıttık. Çalışmalarımızın da verdiği ivme le Türk şarapçılığının son yıllarda önemli mesafeler kat ettiğine inanıyoruz” dedi. Uzmanlara göre Türkiye’nin şarap ihracatınd yüksek potansiyeli bulunuyor ancak tanıtımda yeterli çalışmalar yapılamıyor.



