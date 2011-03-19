-TÜRK ŞARAPLARI ÖDÜLE DOYMADI ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Türk şarabı yıla iyi başladı. Yılın ilk yarışmasında, Türk şarapları ödüle doymadı. Tüm dünyadan 3 bin 500 şarabın yarıştığı Vinalies İnternationales'te, 1 altın ve 5 gümüş madalya Türkiye'ye geldi. Kavaklıdere Firması Murahhas Azası Ali Başman, yurt dışında kazanılan bu başarının, Türkiye'nin tanıtımında en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Alınan ödüllerin dünya pazarında, Türk şarapçılığının tanınmasını sağladığını belirten Başman, amaçlarının Türkiye'de bu işin çok iyi yapıldığını ve çok güzel Türk üzümleri olduğunu dünyaya duyurmak olduğunu kaydetti. Yurt dışındaki yarışmaların, tadım organizasyonlarının ihracat için fırsat olabileceğini de belirten Başman, bu tür organizasyonların iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başman, bu yarışmalarda ve tadımlarda şarabın, ''şu üreticinin diye değil, Türk şarabı olarak'' değerlendirildiğini kaydetti. -''BU TOPRAKLARIN ŞARABINA, SAHİP ÇIKILMASI GEREKİYOR''- Başman, uluslararası yarışmaların ve tadımların, bir ilan panosundan çok daha iyi netice veren bir tanıtım şekli olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin var olan değerlerinin dünyaya sunulması ve bunların konuşulması, bu toprakların şarabına sahip çıkılması gerekiyor'' dedi. Kavaklıdere olarak ciddi bir yola girdiklerini ve ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Başman, şöyle devam etti: ''82 yıl önce 'Anadolu üzümünden Anadolu şarabı' yapmak için çıktık yola. Kendi üzümümüze kıymet katıp işledik, kaliteden ödün vermeyen şaraplar yarattık. Sonra 'toprak' dedik; bağcılığa verdiğimiz önemi Türkiye'nin en geniş bağ alanlarını kurarak gösterdik. 'Üretim' dediğimizde yatırımlarımızı genişlettik, artan kapasitemizi yabancı üzüm çeşitlerini işleyerek zenginleştirdik. Şimdi hedefimiz 'dünya' diyoruz. Her zaman, her şartta en iyiyi, en doğruyu ve en kaliteliyi yapmak adına sarf ettiğimiz emeği uluslararası platforma taşıyoruz. 2010 yılında ülkemize 110 madalyayla dönmüştük, bu yıl da katıldığımız ilk yarışmadan gurur verici ödüllerle döndük. Zorlukları aşarak, uzmanlaştığımız şarap üretimini dünyanın beğenisine sunarak ülke şarapçılığına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.''