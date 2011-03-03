-TÜRK ŞANTİYELERİNİ AŞİRETLER KORUYOR BİNGAZİ (A.A) - 03.02.2011 - Libya'nın muhalif güçlerin kontrolüne giren doğu bölgesinde ortaya çıkan güvenlik açığını yerel aşiretler dolduruyor. Bingazi'ye 400 km uzaklıkta bulunan Yüksel İnşaat'a ait asfalt şantiyesi ile diğer 6 Türk şantiyesi yağmacılara karşı yerel aşiretlerin silahlı adamları tarafından korunuyor. Yüksel İnşaat Bölge Sorumlusu Kasım Mehmet, Libya'daki halk ayaklanmasıyla birlikte ülkenin doğsunda asker ve polisin muhalif halk hareketine katıldığını belirtti. Bingazi ve Tobruk başta olmak üzere doğu bölgesinin yüzde 80'inde muhaliflerin etkin olduğunu ve devlet otoritesinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden Mehmet, halkın can ve mal güvenliğini şehirlerde muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Konsey tarafından görevlendirilen kişilerin sağlamaya çalıştığını anlattı. Mehmet, otorite boşluğu nedeniyle bazı Türk şantiyelerinin yağmalandığını, ancak bu olayların sistematik olmadığını söyledi. İşçilerin Türkiye'ye dönmesi nedeniyle boşalan, Bingazi'ye 400 km uzaklıktaki Timimi'deki şantiyelerinin güvenliğini olası yağmalama olaylarına karşı İrfadiye aşiretinin sağladığına işaret eden Mehmet, ''Şantiyemizden şu ana kadar bir toplu iğne bile dışarı çıkmadı'' dedi. Mehmet, aşiretten koruma talebinde bulunmadıklarını, yağmalama olaylarının duyulması üzerine aşiret liderinin şantiyeye gelerek Libya'da güvenli ortam sağlanıncaya kadar adamlarının gönüllü olarak şantiyeyi bekleyeceklerinin söylediğini kaydetti. Bölgedeki, 6 Türk şantiyesinin daha yerel aşiretler tarafından korunduğunu anlatan Mehmet, ''Bizim için şimdilik hiçbir sıkıntı yok'' diye konuştu. -''KADDAFİ'DEN SONRAKİ DÖNEMDEM UMUTLUYUZ''- Mehmet, Libya'da Yüksel İnşaat'ın 3 şantiyesi bulunduğunu, 3 yol ve 1 üniversite binası yapım projesini yürüttüklerini belirtti. En son tamamladıkları 110 milyon dinarlık yol projesinin 5 milyon dinarını hala alamadıklarını dile getiren Mehmet, şunları kaydetti: ''Fakat gelecek için çok iyimseriz. Devletten alacaklarımızı tahsil etmede bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Libya'da faaliyet gösteren diğer Türk şirketlerinin de büyük alacakları var. Siyasi olaylar durulunca hepsi çözüme kavuşturulacaktır. Bingazi'de kurulan direniş temsilciliği de zaten önceden yapılan petrol, alt ve üst yapı sözleşmelerine saygılı olacaklarını söyledi. Halk da projelerin, yatırımların artarak devam etmesini istiyor. Libya zengin bir ülke. Ticari ilişkilerin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Kaddafi sonrası dönemde de buradayız. Hükümet kurulursa iletişim kuracağız. Yerel yönetimlerle temas sağlayacağız.''