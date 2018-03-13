Türk sanayisine İSO'dan iki yeni endeks

İstanbul, 13 Mart (DHA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Üç aylık periyodlarda açıklanacak \'Sanayide Görünüm ve Beklentiler\' raporu ile sektörde 12 aylık beklentiler ve riskler ortaya konacak. \'İhracat İklimi Endeksi\' ile de Türk sanayisini çevreleyen küresel ihracat pazarlarının gelişimi hakkında bilgi verecek” dedi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerinin Türkiye’de açıklanmasında iş birliği yapan İstanbul Sanayi Odası ve IHS Markit, “2018’de Dünya ve Türkiye Ekonomisine PMI Perspektifinden Bakış” adlı ortak bir konferans düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile IHS Markit Yönetici Direktörü Richard Willis’in katıldığı konferansta, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Doç. Dr. Hatice Karahan’ın da aralarında olduğu ekonomistler, “Dünyayı PMI’dan Okumak: Küresel Ekonomide Büyüme Dinamikleri” ve “PMI Penceresinden Türkiye ve İstanbul’un Makro Görünümü” konulu panellerde dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sürdürülebilir, nitelikli ekonomik büyümenin ve kalkınmanın temel dinamiği olan sanayi sektörünün, sanayicilerin yatırım, istihdam ve üretim iştahı, ekonominin geleceği açısından sürekli olarak takip edilmesi ve önemsenmesi gereken bir barometredir. PMI verileri, ülkemizin geçtiğimiz yıl itibarıyla girdiği güçlü büyüme trendinin ilk işaretçisi oldu. IHS Markit ile PMI verilerini aylık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürürken, üç aylık periyodlarla yayınlayacağımız ‘Sanayide Görünüm ve Beklentiler’ ve ‘İhracat İklimi Endeksi’ raporlarının da sanayi sektörümüze ve ekonomimize ilişkin ufuk açıcı olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Bahçıvan, ilki nisan ayında açıklanması planlanan raporun amaçları için şu bilgileri verdi: “Türkiye için tamamen yeni bir anket çalışması olan “Sanayide Görünüm ve Beklentiler” raporu ile sektörümüzdeki ekonomik aktivite, sermaye yatırımları, dijitalleşme harcamaları, karlılık gibi göstergelere ilişkin gelecek 12 aylık beklentileri ve riskleri ortaya koyarak yakın geleceğe ışık tutmayı amaçlıyoruz. Türk sanayisini çevreleyen küresel ortamın değerlendirilmesini amaçlayan “İhracat İklimi Endeksi” çalışması da ülkemizin ana ihracat pazarları için IHS Markit tarafından düzenli olarak oluşturulan PMI endekslerinden yararlanılarak hesaplanacak ve ihracat pazarlarımızın gelişimi hakkında fikir verecek.”

IHS Markit Yönetici Direktörü Richard Willis ise dünyanın birçok ülkesinde PMI endekslerini doğru belirlemek için her ay 27 binin üzerinde mülakat yaptıklarını, İstanbul’da da bunun gibi çalışmalar yaparak imalat sanayisini ölçümlemeye çalıştıklarını söyledi. Willis, “Sanayide Görünüm ve Beklentiler anketinde de şirketlerin karlılık, çalışan sayısı, maliyet, Ar-Ge gibi belli başlı konularda gelecek 12 ay beklentisini soruyoruz. İhracat İklimi Endeksi de oldukça önemli. Türkiye ekonomisi iyi ama ihracat yapılan ülkelerde durum nedir? Türk malları talep görüyor mu? Bu ve bunun gibi pek çok konu başlığı için PMI ile dersinize çalışabiliyor, önden hazırlık yapabiliyorsunuz” dedi. (Fotoğraflı)