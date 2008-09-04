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Dünya

Türk Sahil Güvenlik'e 'kaçakçı' iftirası

Yunan devlet televizyon kanalı NET, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin kaçak göçmen taşırken görüldüğünü öne sürdü.

04 Eylül 2008 03:00

Yunan devlet televizyon kanalı NET, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin kaçak göçmen taşırken görüldüğünü öne sürdü.

Haberine kaynak göstermeyen NET, bu sabah 07.30'da Midilli (Lesvos) adasının kuzey doğusunda, Yunan karasuları içinde kaçak göçmen taşıyan bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin tespit edildiğini iddia etti.

Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin bölgeye ulaşmaları üzerine Türk teknesinin Yunan karasularından çıkarak uzaklaştığını ileri süren NET, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim yapmasının beklendiğini de kaydetti.

Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi de dünkü sayısında Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın kaçak göçmen taşınmasında rol oynadığını iddia eden bir haber yayımlamıştı.

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