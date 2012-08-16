Türk rehine için Dışişleri devrede

Lübnan'da, yakınları Özgür Suriye Ordusu tarafından kaçırılan aile, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 20'den fazla kişiyi rehin aldı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yaptığı açıklamada Türk rehinenin sertbest bırakılması için girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Lübnan'ın tanınmış ailelerinden 'Mikdad ailesi', Özgür Suriye Ordusu tarafından kaçırılan yakınlarına karşılık aralarında bir Türk’ün de bulunduğu 20'den fazla kişiyi rehin aldı.

Lübnan'a iş için giden ve havaalanı yakınlarında kaçırılan Aydın Tufan Tekin'in serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

Tekin'in ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tekin'in serbest bırakılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirtti ve en kısa zamanda serbest kalacağına inandığını kaydetti.

Mikdad ailesi ise düzenledikleri basın toplantısında, eylemlerine gerekçe olarak Hassan Selim Mikdad'ın Özgür Suriye Ordusu tarafından alıkonulmasını gösterdi.

Rehinelerin çoğunun Özgür Suriye Ordusu üyeleri olduğu belirtilirken; Mikdad ailesi üyeleri, 'Türk Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının tehdit altında oldukları' tehdidinde bulundu.

Olayın ardından Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terketmesini istedi.



'Rehinelerden bazıları öldü'



Özgür Suriye Ordusu'nca yapılan açıklamada daha önceden kaçırılan Lübnanlı rehinelerin bir kısmının bölgede olduğu ve bombardıman sırasında bazılarının hayatını kaybettiği bildirildi.

Halep civarında muhaliflerin kontrolü altında olan 4 kasabadan biri olan Azaz kasabası, yaklaşık bir haftadır Suriye ordusunun kuşatması altında bulunuyordu.

Şam yönetimi, muhaliflerin kontrolündeki kasabalara yönelik operasyon yapılacağını duyurmuş ve bölgeye çok sayıda asker sevk etmişti.