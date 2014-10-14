Türk Psikologlar Derneği’nden barış ve diyalog çağrısı

Türk Psikologlar Derneği (TPD), “Kobanê’deki savaşın yalnızca ölümlere ve bedensel kayıplara değil, başta Travma Sonrası Stres Bozukluğu olmak üzere birçok psikolojik sorunun ortaya çıkmasına neden olduğunu” ifade ederek “yetkililerden bir an önce barış dilini inşa etmesi ve karşılıklı diyalogun oluşturulması için gerekli girişimlerin başlatılmasını” talep etti.

TPD'nin yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

“Yaşadığımız bu deneyim ne yazık ki yine birçok can kaybına, yerinden edilmeye, insanların evlerini terk ederek ne zaman biteceği belli olmayan bir sığınmacılık sürecine girmelerine neden olmuştur. Özellikle kadın ve çocuklar bu süreçten oldukça olumsuz etkilenmişlerdir. Yetkililerin misillemeci ve tehditkâr üslubunu onaylamıyoruz.”

TPD, “Kobanê’de yaşanan olaylara yönelik gerçekleştirilen protesto eylemlerinin ardından yetkililerin öfkeli, misillemeci ve tehditkâr üslubunu onaylamadığını” belirterek “gösterilerin ayrımcılık ve nefret söylemi üretmek için kullanılmasını” şu sözlerle kınadı:

“Bir an önce barış dilinin inşa edilmesi ve karşılıklı diyalogun oluşturulması için gerekli girişimlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Protesto eylemlerinin barışçı doğasına zarar veren provokasyon girişimlerini ve gösterilerin ayrımcılığa ve nefret söylemlerine sebep gösterilmesini kınıyor, halkımızın bu konudaki sağduyusuna güveniyoruz.

“Bizler toplumsal barışın işlediği, şiddetin, savaşın, ölümün, olmadığı bir dünyaya tarafız ve tüm yurttaşlarımızı, tüm görevli ve yetkilileri barışın diliyle konuşmaya davet ediyoruz.”