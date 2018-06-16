Türk Psikologlar Derneği: Meslek yasası istiyoruz

Türk Psikologlar Derneği (TPD) 43 yıldır hak temelli meslek yasası için uğraşıyor. TPD Genel Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Türkiye’de psikologların bağımsız meslek yasası olmadığı için hak ihlallerine uğradığını belirterek, “Meslek yasası ile hak ihlalleri önlenecek” dedi. Bu sebeple dernek, sosyal medya aracılığıyla kampanya başlattı.

BirGün’e konuşan Çırakoğlu, bu meslek yasası ile hedeflenenin psikologların çalışma koşullarını, unvanlarını, rol tanımlarını belirlemek ve bağımsız çalışma koşullarını düzenlemek olduğunu söyledi. Çırakoğlu, “Bunlar olmadığı için kamuda ve özelde çalışan meslektaşlarımız sürekli hak kayıplarına uğruyor, unvanlarının gerektirmediği işlerin içinde olmak durumunda kalabiliyorlar. Mesela, bir psikoloğun ve özel eğitimcinin yapması gerekenler farklıdır. Ancak psikolog arkadaşlarımız da özel eğitimci gibi çalışmak zorunda kalabiliyor. Hastanede çalışanlar ise kimi zaman yeterlilikleri olduğu halde hasta göremiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Yasa hastalar için de faydalı olacak’

Çırakoğlu, yasa ile ayrıca ehliyetsiz meslektaşlarının bu işe girmesinin engelleneceğini, dolayısıyla yeterlilik ve etik açısından kontrol şanslarının olacağını kaydetti. 43 yıldır çıkarmak için uğraş verdikleri yasanın hastalar için de faydalı olacağını vurgulayan Çırakoğlu, bunun aynı zamanda eğitime de pozitif olarak yansıyacağını ifade etti. Çırakoğlu, meslek yasası sayesinde etik sıkıntılar doğduğunda üyeler üzerinde yaptırımlarının olabileceğini, ancak şu an meslek örgütü olmadıkları için yaptırım uygulayamadıklarını sözlerine ekledi.

‘Destek bekliyoruz’

Öte yandan Çırakoğlu, psikologların gerek kamu gerekse özel sektörde unvanlarıyla uyumlu rol tanımlarının yapılmadığını belirtti. Yasa ile bu durumun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Dernek, meslek yasası kazanımından sonra psikologların ekonomik açıdan da hak ettikleri kazançları sağlanmasını umuyor.

Dernek desteğini istediği yurttaşlara şu slogan ile sesleniyor: “Değerli yurttaşımız, bu ülkede ne zaman bir toplumsal travma yaşansa gönülden ve gönüllü olarak hep halkımızın yanındayız. Daha iyi koşullarda destek sağlamak için meslek yasasını istiyoruz.”

Adaylara mektup

Meslek yasası için kampanya başlatan TPD, milletvekili adaylarına neden bağımsız meslek yasasına ihtiyaçlarını olduğunu anlatan mektup yolluyor. Bu mektup, Türkiye’de yaşayan psikologların karşılaştığı sorunları ve hak isteklerini içeriyor.

Mektupta, “Bağımsız meslek yasası serüvenimizde yaşadığımız tıkanıklıklar mesleğimizin, gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki gerekse psikoloji alanının ileri düzeyde gelişmiş olduğu ülkelerdeki yasal standartlara ulaşması konusunda umutlarımızı giderek azaltmaktadır. Oysa ülkemizde yaşanan her türlü toplumsal ve doğal travmatik olayda koşulsuz olarak halkımızın yanında yer alan, endüstriden eğitime her alanda ülkesine hizmet veren bir meslek grubunun temsilcileri olarak yasal koruma altında ve uluslararası standartlarda hizmet vermeyi sürdürmenin hepimizin hakkı olduğuna inanıyoruz” ifadeleri yer alıyor.