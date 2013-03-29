T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk polisi, Microsoft'tan 14 bin kişinin kayıtlarını istedi

Türk polisi, yazılım devi Microsoft'a bilgi için rekor başvuruda bulundu

29 Mart 2013 09:34

Yazılım şirketi Microsoft'un Şeffaflık Raporu’na göre, Türk polisi 14 bin 434 kişiye ait kayıtlarla ilgili bilgi istedi.
 
Türk polisi, yazılım devi Microsoft'a bilgi için rekor başvuruda bulundu.

Microsoft'un ilk kez yayınladığı rapora göre, Türk polisi 14 bin 434 başvuruyla en çok bilgi isteyen ülke oldu.

Microsoft, 8 binden fazla kişisel kullanıcı bilgisi verdi ancak kullanıcılara ait hiçbir içeriğin Türk polisine verilmediğini açıkladı.

Türkiye'yi takip eden Amerika'dan 360 daha az başvuru yapılmış.

Türkiye ve Amerika'nın yanı sıra Microsoft'tan en çok bilgi isteyen diğer ülkeler Fransa, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı.

ETİKETLER

microsofttürkiyepoliskayıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24