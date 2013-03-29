Türk polisi, Microsoft'tan 14 bin kişinin kayıtlarını istedi

Yazılım şirketi Microsoft'un Şeffaflık Raporu’na göre, Türk polisi 14 bin 434 kişiye ait kayıtlarla ilgili bilgi istedi.



Türk polisi, yazılım devi Microsoft'a bilgi için rekor başvuruda bulundu.

Microsoft'un ilk kez yayınladığı rapora göre, Türk polisi 14 bin 434 başvuruyla en çok bilgi isteyen ülke oldu.

Microsoft, 8 binden fazla kişisel kullanıcı bilgisi verdi ancak kullanıcılara ait hiçbir içeriğin Türk polisine verilmediğini açıkladı.

Türkiye'yi takip eden Amerika'dan 360 daha az başvuru yapılmış.

Türkiye ve Amerika'nın yanı sıra Microsoft'tan en çok bilgi isteyen diğer ülkeler Fransa, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı.