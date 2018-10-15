Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken görüntülendi.

Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50 'de başkonsolosluğa girdi.

Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içerisindeki, binanın çatısındaki ve bahçedeki arama ve incelemeler yapmaları kameralara yansıdı. Ekiplerin, "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

Başkonsolos'un odası da incelendi

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolos'un makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı.

Suudi heyet sivil plakalı araçlarla geldi

Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen Suudi yetkililer, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Suudi yetkililer, bir süre kapının açılmasını bekledikten sonra konsolosluk binasına girdi.

İncelemelerde bulunması beklenen Türk polisi kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Suudi Konsolosluğu'na girdi. Türk polisinin 7-8 araçla geldiği görüldü. Konsolosluk çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Temizlik ekibi hareketlilik yarattı

Dışişleri Bakanlığı'nın konsoloslukta bugün akşam saatlerinde inceleme yapılacağını açıklamasının hemen ardından bir temizlik ekibi binaya giriş yaptı. Bazı temizlik maddeleri ile birlikte gelen temizlikçiler, konsolosluk görevlileri tarafından içeri alındı.

Türk-Suud heyetinin çalışma grubu toplantısı 2 saat sürdü

Öte yandan olayla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşturulan ortak çalışma grubu, ilk toplantısını yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.



Yaklaşık 15 kişiden oluşan Suudi heyeti, toplantının sonunda 10 ayrı araçla Emniyet'ten ayrılarak konsolosluk binasına gitti.

Uluslararası haber ajansı Reuters, iki Türk kaynağa dayandırdığı haberinde, Türk polisinin elinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğunu iddia etti.